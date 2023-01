6:12 Uhr

Polizei fahndet nach A81-Raser

Mit 300 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer auf der A81 am Wochenende vor der Polizei geflüchtet. Gefasst werden konnte er bisher nicht. Die Fahndung nach der Person läuft, doch weder Aussehen, Geschlecht noch Alter seien derzeit bekannt, so die Polizei. Was die Beamten nun tun, um den A81-Raser zu fassen, und was in der Verfolgungsnacht passiert ist, lest ihr hier: