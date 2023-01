Am frühen Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei Wohnungen und Asylunterkünfte in Baden-Baden und im Kreis Rastatt. Es ging um den Verdacht auf Drogenhandel in größerem Stil.

Die Drogenrazzia in mehreren Stadtteilen von Baden-Baden sowie in Rastatt, Ottersweier und Gernsbach (Landkreis Rastatt) ist laut einem Sprecher der Baden-Badener Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag beendet worden und erfolgreich verlaufen. 150 Polizistinnen und Polizisten waren im Einsatz, darunter auch Spezialkräfte. Video herunterladen (9 MB | MP4) Amphetamine, Marihuana und Kokain sichergestellt Dabei seien rund 700 Gramm Amphetamine, etwa 120 Gramm Marihuana sowie 17 Gramm Kokain sichergestellt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Sieben Männer im Alter zwischen 25 und 42 Jahren seien wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen worden, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Michael Klose. Sie sollten noch im Laufe des Dienstags dem Haftrichter vorgeführt werden. Ein achter Verdächtiger sei flüchtig und ein weiterer Mann so betrunken gewesen, dass er haftunfähig war. Eine Frau, die ebenfalls in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein soll, blieb den Angaben zufolge auf freiem Fuß. SWR-Reporter Matthias Stauss war vor Ort in Baden-Baden. Er hat mit dem Staatsanwalt Michael Klose gesprochen. Das sind die Informationen: Verdacht auf gewerbsmäßigen Handel mit Kokain oder Marihuana Vorangegangen waren mehrmonatige verdeckte Ermittlungen. Die Verdächtigen sollen in Unterkünften für Asylbewerber in Baden-Baden gewerbsmäßig mit Kokain, Amphetamin, Ecstasy und Marihuana gehandelt haben. "Wir haben festgestellt, dass Personen in die Unterkünfte hineingegangen und mit Drogen wieder herausgekommen sind", erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Michael Klose. Auch habe man wiederholt Personen mit Drogen erwischt, die diese eigenen Angaben zufolge in den Unterkünften gekauft hätten. Drogenrazzia in einer Wohnung in Baden-Baden SWR Polizei war mit Spezialeinsatzkräften vor Ort Da einige Verdächtige bereits Gewalttaten verübt haben sollen, seien bei der Razzia auch zahlreiche Spezialkräfte im Einsatz gewesen, so die Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Für den Handel mit Drogen und Betäubungsmitteln kann laut Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von ein bis zehn Jahren drohen.