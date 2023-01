per Mail teilen

In der Silvesternacht sind Einsatzkräfte mit Feuerwerk beschossen und verletzt worden. Die Polizeigewerkschaft fordert vor einem Treffen am Dienstag mit Innenminister Strobl härtere Strafen.

Vor dem Sicherheitsgipfel am Dienstag im baden-württembergischen Innenministerium im Nachgang zur Silvesternacht fordert die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) einen besseren Schutz von Polizeibeamten und Rettungskräften. Alle bisherigen Maßnahmen reichten nicht aus, heißt es in einem Papier der Gewerkschaft, das dem SWR vorliegt.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft fordert landesweite Schnellverfahren, damit nach Attacken umgehend eine Bestrafung erfolge. Auch Beleidigungen müssten strafrechtlich verfolgt werden, weil dies häufig der Anfang von Gewaltdelikten sei. Der Staat müsse sich den Respekt zurückholen, so der Landesvorsitzende Ralf Kusterer gegenüber dem SWR. Um haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte anwaltlich zu vertreten, sei ein umfassender dienstlicher Rechtsschutz notwendig.

Innenminister trifft sich mit Einsatzkräften und Vertretern

"Wir müssen uns den Respekt wieder zurückholen", so Kusterer weiter. Das gelte nicht nur auf der Straße, sondern auch in den Klassenzimmern, Schulhöfen und Amtsstuben. "Das geht nur mit konsequentem Handeln, klaren Ansagen und Bestrafungen", erklärte er im Vorfeld eines Treffens mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Dienstagabend.

Strobl hatte trotz mehrerer Angriffe mit Silvesterraketen auf Einsatzkräfte auch in Baden-Württemberg den Jahreswechsel als "ganz normales Silvester" bezeichnet. Dafür erntete er scharfe Kritik unter anderem von der DPolG. Nach Ministeriumsangaben sind an Silvester bei Einsätzen im Land neunzehn Polizeibeamte und ein Feuerwehrmann verletzt worden.

Folgen der Silvesternacht: Strobl spricht von Verrohung der Gesellschaft

Gewalt und Aggressionen gegen Einsatzkräfte würden seit Jahren zunehmen, sagte Strobl dem SWR. Es gebe "Verrohungs-Tendenzen" - nicht erst seit der Silvesternacht.

Mehr als 40 Vertreterinnen und Vertreter von Polizei, Feuerwehr, Rettungsdiensten, Gewerkschaften und Kommunalverbänden werden an dem Sicherheitstreffen am Dienstag teilnehmen. Ebenso Justizministerin Marion Gentges (CDU), weil es auch um Fragen der Strafverfolgung gehen soll.

Polizeigewerkschaft ohne große Erwartungen an Treffen zu Silvester-Ausschreitungen

Die Polizeigewerkschaft begrüße diesen Sicherheitsgipfel, habe aber gleichwohl keine großen Erwartungen an ihn, teilte die DPolG mit. Bisher sei es nicht gelungen, Einsatzkräfte zu schützen. Die Strafen seien zu mild und deshalb wirkungslos. "Der Staat macht sich lächerlich", so die Gewerkschaft. Den Tätern biete er eine Angriffsfläche und letztlich die Bestätigung, auf dem "richtigen Weg" zu sein. Das Thema müsse mit Ernsthaftigkeit angegangen werden. Dabei sei das Treffen im Ministerium höchstens ein kleiner Anfang.

Man erwarte im Nachgang des Sicherheitsgipfels vorgefertigte Lösungsansätze und vielleicht sogar ein Punkteprogramm, hieß es. Es gehe nicht um Silvester und nicht um Berlin, sagte Kusterer. "Für uns geht es um Baden-Württemberg und diejenigen, die hauptamtlich als Beschäftigte von Land, Kreisen, Städten und Gemeinden, aber auch ehrenamtlich als Retter und Helfer immer wieder Opfer von Gewalt werden - und zwar in Baden-Württemberg. Und auch nicht nur an Silvester."

Opposition kritisiert Strobl scharf und fordert besseren Schutz für Einsatzkräfte

Vor dem Sicherheitsgipfel hat auch die oppositionelle SPD Innenminister Strobl scharf kritisiert. "Thomas Strobl geriert sich in der Sicherheitspolitik gerne als Sheriff der Republik, doch nach den Angriffen auf unsere Einsatzkräfte in der Silvesternacht hat er komplett danebengegriffen", sagte der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion, Sascha Binder. Seine Äußerung habe Strobl völlig zu Recht «mächtigen Stress aus den Reihen der Polizei und selbst aus der eigenen Partei eingebracht», so Binder weiter. Angriffe auf Einsatzkräfte als Normalität zu bezeichnen sei unhaltbar. Gewalt gegen andere dürfe niemals normal sein. "Der kurz danach einberufene Gipfel gegen Hass und Hetze riecht schon sehr verdächtig nach Schadensbegrenzung."

"Es braucht konkrete Maßnahmen und Ergebnisse. Das ist der Innenminister den Blaulichtorganisationen schuldig", betonte Binder. Er fordert besseren Schutz für Einsatzkräfte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie eine konsequente und schnelle Strafverfolgung. Auch müsse die Prävention ausgebaut werden, damit Gewalt, insbesondere Jugendgewalt, erst gar nicht entstehe. Überdies sollten die Kommunen die Möglichkeit zur Ausweisung von Verbotszonen konsequent nutzen.

DRK: hohe Dunkelziffer an Vorfällen an Silvester 2022 / 2023

Auch Barbara Bosch, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes Baden-Württemberg, nimmt am Sicherheitsgipfel am Dienstag teil. Sie erhofft sich zum einen, dass geklärt werde, wie man in der Bevölkerung vermittele, dass Angriffe auf Einsatzkräfte nicht statthaft sind. Erforderlich sei auch ein Datenabgleich zwischen den Organisationen auf Landesebene.

"Was wissen wir neben dem, was wir gefühlt erfahren?", sagte Bosch am Montagabend im SWR. Allerdings sei auch die Dunkelziffer an Übergriffen zu betrachten: "Unsere Einsatzkräfte sind ja auch einiges schon gewohnt und melden nicht alles."