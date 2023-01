BW-Newsticker am Morgen: U-Ausschuss zur Polizei-Affäre, Lucha: Gut aufgestellt für Corona-Varianten, Brand in Reutlingen: Obduktionsergebnisse

per Mail teilen

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Eva Röder.

9:49 Uhr Verfolgungsjagd wegen Klingelstreich Ein zunächst harmloser Klingelstreich hat in Neresheim (Ostalbkreis) schlimme Folgen gehabt. Ein Junge wurde von einem Auto angefahren und verletzt. Der Zwölfjährige war laut Polizei mit Freunden unterwegs und klingelte an mehreren Türen. Die Jungs rannten davon, als ein 51- Jähriger nach Hause kam und sie bemerkte. Der Mann verfolgte die Gruppe mit seinem Auto und wollte offenbar dem Zwölfjährigen den Weg abschneiden. Dabei fuhr er mit dem Pkw gegen das Bein des Jungen. Der Mann stieg zwar kurz aus, fuhr dann aber davon. Der Junge wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. Gegen den 51-jährigen Hausbesitzer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. SWR4 Baden-Württemberg berichtete darüber um 7:30 Uhr.

9:27 Uhr Kurzer Blick in die Welt Ein Thema, das euch sehr beschäftigt, ist die Frage, ob Deutschland der Ukraine den Kampfpanzer Leopard 2 liefern soll. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat das bisher nicht zugesagt, jetzt prescht Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) vor, aber auch nicht so richtig: Sie würde Polen erlauben, die Panzer an die Ukraine zu liefern. Die Bundesregierung sei aber bisher nicht gefragt worden. Mehr dazu gibt's im Beitrag von Berlin-Korrespondentin Birte Sonnichsen:

9:06 Uhr Zu wenige Postfilialen Vor allem, wenn ihr auf dem Land wohnt, kennt ihr wahrscheinlich das Problem. Wenn man mal ein Paket verschicken will, kann es sein, dass man ganz schön weit fahren muss. Es gibt nämlich weniger Postfilialen in Baden-Württemberg, als gesetzlich vorgeschrieben sind. Eigentlich sollte eine Postfiliale für 2.000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig sein, doch zum Beispiel in Hechingen, Neckarwestheim oder in Schöntal bleiben die Filialen unbesetzt. Im Land sind es insgesamt 29. Laut Post ist das aber kein größeres Problem, denn sie decke 99 Prozent der Pflichtstandorte ab. Hört dazu den Beitrag von Sabine Geipel aus der WIrtschaftsredaktion:

8:45 Uhr BW ruft fast komplettes Geld für Ganztagsbetreuung ab Drei Jahre haben Land und Kommunen noch Zeit - ab 2026 hat jedes Grundschulkind ein Recht auf einen Ganztagsplatz. Und da ist noch einiges zu tun. Bis Ende des Jahres konnten Länder, Städte und Gemeinden noch Geld beim Bund über die Förderung "Beschleunigungsprogramm Ganztagsbetreuung" abrufen. Und Baden-Württemberg hat das auch getan: Etwa 96 Millionen zusätzliche Euro stehen jetzt Gebäude, Möbel, Spiel- und Sportgeräte zur Verfügung. Die Meldung könnt ihr nachhören in den Nachrichten bei SWR1 Baden-Württemberg um 6:30 Uhr.

8:33 Uhr Fragt, was ihr wollt! ARD-Vorsitzender Kai Gniffke antwortet Wie soll denn eigentlich die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aussehen? Wo fließt unser Beitrag hin? Und was essen Sie eigentlich zum Frühstück? Diese und andere Fragen könnt ihr heute Abend dem Chef des SWR - Intendant Kai Gniffke - stellen. Er ist seit diesem Jahr auch Vorsitzender der ARD und hat einiges vor. Seid dabei heute Abend ab 18 Uhr - live bei SWR3 auf Instagram. Das Motto lautet: " Fragt, was ihr wollt! "

8:19 Uhr Pilotprojekt: E-Parkhaus in Heilbronn Knapp ein Drittel der Parkplätze sind für E-Autos und die Ladepunkte bekommen ihren Strom von der Photovolatikanlage auf dem Dach - so soll es sein, wenn die sogenannte E-Quartiersgarage im Heilbronner Stadtteil Neckarbogen fertig ist. Heute ist erstmal Spatenstich. Das Parkhaus ist eins von drei Pilotprojekten im Land und wird mit zwei Millionen Euro gefördert. Damit sollen die Straßen im Stadtteil möglichst autofrei werden. Neben dem Parken soll auch der Umstieg auf Car-Sharing, elektrische Lastenräder oder den ÖPNV vereinfacht werden, heißt es. Heilbronn Eines von drei Pilotprojekten im Land Spatenstich für E-Quartiersgarage im Heilbronner Neckarbogen Am Montag ist Spatenstich für eine neue E-Quartiersgarage im Heilbronner Stadtquartier Neckarbogen. Das Parkhaus soll bis zu 195 Ladestationen für Elektroautos bieten. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

7:23 Uhr Verkehr am Morgen: Vorsicht Fahrzeuge im Weg! Selbst wenn's nicht mehr so glatt ist auf den Straßen, heißt es: Vorsichtig fahren! Denn an einigen Stellen sind Pannenfahrzeuge im Einsatz. Zum Beispiel auf der A96 Lindau Richtung Bregenz steht ein Pannenfahrzeug in der Ausfahrt Lindau und Menschen sind auf der Fahrbahn. Vorsicht geboten ist auch auf der B10 Ulm Richtung Stuttgart: Auf Höhe Mettingen gibt's eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Da staut es sich auch schon. Und auf der B31 Freiburg Richtung Donaueschingen steht ein defektes Auto zwischen Hinterzarten und Neustadt, auch hier sind Menschen auf der Fahrbahn. Weitere Verkehrsmeldungen bekommt ihr unten. Fahrt vorsichtig! Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:02 Uhr Brand in Reutlingen: Obduktionsergebnisse werden bekannt gegeben Das hat nicht nur die Menschen in Reutlingen geschockt, als bei einem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung eine Bewohnerin und zwei Bewohner ums Leben gekommen sind. Dann stellte sich heraus, dass die Polizei gegen eine weitere Bewohnerin wegen dreifachen Mordes und elffachen versuchten Mordes ermittelt. Sie soll das Feuer gelegt haben. Weil die Frau selbst schwer verletzt ist, konnte die Polizei sie bisher nicht vernehmen. Vergangene Woche wurden die Leichen der verstorbenen Bewohner untersucht. Heute will die Polizei die Obduktionsergebnisse bekannt geben. Reutlingen Feuer in sozialpsychiatrischer Einrichtung Nach Brand in Reutlingen: Ermittlungen wegen dreifachen Mordes Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt wegen Mordverdachts. Eine verdächtige und schwer verletzte Bewohnerin ist noch nicht vernehmungsfähig. Bei dem Brand starben drei Menschen. 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg

6:49 Uhr Wetter am Morgen: Kalt, kälter, am kältesten! Bisher war der Januar in Baden-Württemberg im Schnitt zu warm - jetzt bleibt's dafür erst mal kalt. Und ein paar Schneeflocken gibt's an einigen Orten auch noch dazu, sonst bleibt es aber überwiegend trocken. Die Temperaturen steigen auf minus 3 bis plus 5 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,2 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig Im Landtags-Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizei-Affäre werden heute die Aussagen von Innenministeriums-Mitarbeitern fortgesetzt. In dem U-Ausschuss geht es unter anderem um das Handeln des Innenministers Thomas Strobl (CDU) und des Innenministeriums im Fall des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg. Nach dem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichung in Reutlingen sollen heute die Obduktionsergebnisse bekannt gegeben werden. Auf einer Pressekonferenz in Mannheim wird der Nachhaltigkeitsbericht für die Bundesgartenschau 2023 vorgestellt.

6:01 Uhr Lucha: Gut aufgestellt für Corona-Varianten Schnell vor dem Einsteigen in die Bahn noch die Maske aus der Tasche kramen - das ist bald Geschichte, zumindest vorerst. Auch die Maskenpflicht für das Personal in Arztpraxen gilt bald nicht mehr. Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) macht sich trotzdem keine größeren Sorgen um Corona-Varianten, die noch kommen könnten. "Wir sind eindeutig besser vorbereitet auf eine mögliche nächste Pandemie", sagte er der Deutschen Presseagentur. Und: "Beim Thema 'pandemische Entwicklungen' sind wir derart aufmerksam, da lauschen wir rund um die Uhr, ob Gras wächst." - Dann hoffen wir mal, dass sie auch alles hören.