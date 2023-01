Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jens Fischer.

9:53 Uhr Überbelegung im SLK-Klinikum Das SLK-Klinikum in Heilbronn hat im Moment sehr viele Menschen zu versorgen. So viele, dass zum Teil die Zimmer knapp werden. Fast jede Nacht schlafen derzeit Patientinnen und Patienten auf dem Gang, so beobachten es auf einzelnen Stationen des SLK-Kliniksstandorts in Heilbronn Mitarbeitende, die mit dem SWR gesprochen haben. Die Klinik-Geschäftsführung spricht dagegen von absoluten Ausnahmefällen. Sie bestätigt, dass es vorkomme, dass Menschen temporär auf ein Bett warten müssen und dass man "punktuell an die Auslastungsgrenze" komme. Ursache sind auch hier Personalprobleme, so die Geschäftsführung des Klinikums.

9:38 Uhr Coole Nummer: Menschen mit Behinderungen rappen Im Hiphop oder Rap - da werden mit Musik persönliche, sehr emotionale Dinge erzählt. Hiphopper sind auf jeden Fall cool - und erst recht die jungen Leute vom Körperbehindertenzentrum KBZO, die in Ravensburg ein Musik-Video aufgenommen haben. Sie sind etwas Besonders: Auch wenn sie nicht sprechen können, haben sie dennoch einiges zu sagen. Im Musikvideo erzählen sie mit synthetischen Stimmen aus ihrem Leben - das Ergebnis ist herzzerreißend schön. Einfach mal reinhören, es lohnt sich wirklich:

8:57 Uhr Corona - Studie zu Langzeitfolgen Corona - ein Thema, das uns seit Jahren beschäftigt und dessen Folgen weiterhin deutlich spürbar sind. Insbesondere die Nachwirkungen der Krankheit sind nach wie vor ein großes Problem, unter dem viele Menschen zu leiden haben. Forschende der SRH Hochschule Heidelberg haben nun nach eigener Aussage Hinweise auf eine mögliche Ursache kognitiver Beeinträchtigungen nach einer Corona-Infektion gefunden. Eine hochspannende Studie, Details dazu lest ihr hier: Heidelberg Heidelberg SRH Hochschule: mögliche Ursache für Long Covid gefunden Forschende der SRH Hochschule Heidelberg haben nach eigener Aussage Hinweise auf eine mögliche Ursache kognitiver Beeinträchtigungen nach einer Corona-Infektion gefunden. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

Landesgesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat Männer beim Thema Gesundheit als "die größeren Vorsorgeschlamper" bezeichnet. Das sagte Lucha der "Deutschen Presse-Agentur". Sie müssten daher gezielter zur Vorsorge informiert werden. Außerdem stellten Männer durch ihre risikobehaftete Lebensführung per se ein Gesundheitsrisiko für sich da. Stärker als Frauen neigten sie zu falscher Ernährung und Alkoholkonsum. Konkrete Maßnahmen stellte Lucha nicht vor. Er wolle sich aber demnächst eingehender mit geschlechtsspezifischer Medizin beschäftigen. Also Männer: Vielleicht dann doch ab und zu mal in die Zukunft blicken, für euch und eure Lieben.

8:02 Uhr Ski und Rodel gut im Schwarzwald Noch nichts vor am Wochenende: Wie wäre es mit Skifahren im Schwarzwald? Lifte und Loipen haben jedenfalls geöffnet, spricht also nichts gegen einen Ausflug in die immerhin halbwegs verschneiten Berge.

7:47 Uhr Zugausfälle im Elsass In Frankreich und auch im Elsass wird heute gestreikt und demonstriert. Der Protest richtet sich gegen Pläne der Regierung, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anzuheben. Betroffen von den landesweiten Streiks ist vor allem der Bahnverkehr. Das wirkt sich auch auf den grenzüberschreitenden Verkehr nach Baden-Württemberg aus.

7:31 Uhr Heiß diskutiert: der Streik bei der Post Immer wieder ein Aufreger, und so auch heute: Ihr diskutiert eifrig über den Streik bei der Post. So kommentiert ein Nutzer: "Viele schreiben hier Kommentare, ohne sich zu fragen, warum die Post streikt. Acht Milliarden Euro Gewinn im letzten Jahr und ein Angebot der Arbeitgeber, dass einem die Tränen kommen. Wenn das sich nicht ändert, werden schnell viele Tage kommen, wo keine Briefe und Pakete zugestellt werden. Harte Arbeit braucht gerechten Lohn." Wie seht ihr das? Könnt ihr die Gewerkschaft verstehen? Die Gewerkschaft ver.di hat zum Warnstreik bei der Deutschen Post aufgerufen. Betroffen davon sind auch mehrere Brief- und Paketzentren in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.Posted by SWR Aktuell on Thursday, January 19, 2023

7:20 Uhr Neuer Sponsor für den SC Freiburg Das Unternehmen JobRad wird ab der kommenden Saison der neue Haupt- und Trikotsponsor des SC Freiburg. Das gab der Bundesligist gestern Abend beim Neujahrsempfang bekannt. Die lokale Verwurzelung und die überregionale Bedeutung passe zusammen, so Vertreter des Sportclubs. JobRad ist Marktführer im Bereich Diensträder, die Unternehmen leasen können. Das Unternehmen tritt damit die Nachfolge des britischen Online-Autohändlers Cazoo an.

Unglaublich, aber wahr: In den USA hat ein Zwölfjähriger versehentlich einen Weißen Hai geangelt. Laut Bericht des US-Medienunternehmens CBS brauchte er fast eine Stunde, um die Schnur aufzuspulen. Der Hai soll etwa 3,30 Meter lang und etwa 350 Kilo schwer gewesen sein. Er ist inzwischen wieder frei. Und auch Australien hat Tierisches anzubieten: "Down under" hat eine Wildhüterin eine Riesenkröte gefunden, die so groß war wie ein Baby. Die Aga-Kröte war 2,7 Kilo schwer. Die Rangerin hat einem australischen Radiosender erzählt, dass sie sie zuerst für nicht echt gehalten hat. Solche Kröten gelten in Australien als Plage, weil sie keine natürlichen Feinde haben. Deshalb wurde die Riesenkröte eingeschläfert.

6:40 Uhr Kurzer Blick auf die Welt Natürlich besteht die Welt nicht nur aus Baden-Württemberg. Ganz besonders das Thema Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine ist nach wie enorm gesprächswertig. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) schließt eine Lieferung nicht mehr aus und hat im ZDF eine zeitnahe Entscheidung angekündigt. Konferenz in Ramstein Kampfpanzer - ja oder nein? Verteidigungsminister und ranghohe Militärs beraten heute auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz über weitere Unterstützung der Ukraine. Im Mittelpunkt dürfte… Und noch einmal die Ukraine: Die US-Regierung hat dem leidgeprüften Land weitere Militärhilfen zugesagt: Laut Verteidigungsministerium in Washington im Wert von etwa zweieinhalb Milliarden US-Dollar.

6:30 Uhr Meistgelesen: Eure Themen bei uns Natürlich informiert ihr euch schon eifrig, was hinter den Streiks bei der Post steckt und was da heute auf euch zukommt. Wir bleiben am Ball und werden natürlich auch darüber informieren - auch darüber, wie es regional in den einzelnen Brief- und Paketzentren aussieht. Unsere Reporter in den Studios machen sich schon bald auf den Weg und berichten über die Lage vor Ort.

6:28 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Auch wenn es gerade zumindest im Raum Stuttgart noch leicht schneit, ist das große Wetter- und Verkehrschaos heute nicht zu erwarten. Es bleibt bewölkt mit nur leichten lokalen Schneeschauern. Zwischendurch sind sogar kurze sonnige Phasen möglich. Es werden Temperaturen zwischen minus 4 bis plus 3 Grad erwartet. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (5,6 MB | MP4)

6:25 Uhr Verkehr am Morgen Es fällt am Morgen in manchen Regionen Baden-Württembergs Schnee, das hat natürlich auch Auswirkungen auf den morgendlichen Berufsverkehr. Vor allem auf der A81 kommt es zu Problemen, im Moment gibt es dort bis zu 12 Kilometer Stau. Aber - natürlich muss man fast sagen - kommt es auch zu Behinderungen rund um den Engelbergtunnel, dort ist nach wie vor eine Baustelle. Trotzdem eine gute Fahrt, und kommt gut an euer Ziel. Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.