Wintersportbedingungen: Diese Pisten sind geöffnet

Der Schneefall der vergangenen Tage hat die Wintersportbedingungen im Allgäu, in Vorarlberg und in der Ostschweiz deutlich verbessert. Einige Liftbetreiber warten aber noch auf Schnee.

Die Wintersportbedingungen im Allgäu, in Vorarlberg und in der Ostschweiz haben sich dank des Neuschnees in den vergangenen Tagen verbessert. Bisher liefen im Skigebiet Balderschwang im Allgäu beispielsweise nur drei von 13 Liften. Ab Freitag gehen alle Anlagen in Betrieb. In den vergangenen Tagen sei es kalt genug gewesen, um alle Pisten zu beschneien. Der Neuschnee verbessere die Lage zusätzlich, heißt es auf SWR-Anfrage.

Zehn Zentimeter Neuschnee in Lech und Pizol

Im Skigebiet Pizol in der Ostschweiz und in Lech am Arlberg sind rund zehn Zentimeter Neuschnee gefallen. Im Brandnertal in Vorarlberg sind fast alle Lifte geöffnet, aber nur ein Teil der Pisten. Auch in Laterns in Vorarlberg hat es geschneit. Geöffnet sind dort allerdings nur zwei von fünf Liften. Für mehr reiche der Schnee aktuell noch nicht aus, heißt es vom Liftbetreiber.

Eine Schneeraupe präpariert die Skipisten am Felderhalde-Lift in Isny im Allgäu SWR Matthias Bernhard

Auch im Allgäu gibt es Neuschnee. Daher wird ab Morgen auch der Felderhaldelift in Isny wieder öffnen. Das teilte der Liftbetreiber auf seiner Homepage mit.

Die Lawinengefahr bleibt in den Höhen in einigen Skigebieten erheblich - beispielsweise in Lech am Arlberg.