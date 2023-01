Nach Brand in Reutlingen: Ermittlungen wegen dreifachen Mordes

Die Staatsanwaltschaft Tübingen ermittelt wegen Mordverdachts. Im Fokus steht laut Polizei eine Bewohnerin, die bei dem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung schwer verletzt wurde. Drei Menschen starben.

Nach dem Brand in einer sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen, bei dem am Dienstagabend drei Menschen starben, ermittelt die Tübinger Staatsanwaltschaft nun gegen eine Bewohnerin wegen des Verdachts des dreifachen Mordes und des elffachen Mordversuchs.

Laut Polizei brach der Brand im Zimmer der Frau in einer Wohngruppe im Obergeschoss des Gebäudes aus. Dadurch habe sich schnell der dringende Tatverdacht ergeben, dass die 57-Jährige das Feuer gelegt haben könnte. Sie wurde selbst schwer verletzt und wird in einer Spezialklinik behandelt. Derzeit würden noch Spuren gesichert, die Kriminaltechniker ermitteln weiter, denn völlig unklar bleibt auch ein mögliches Tatmotiv der verdächtigten Frau, so die Polizei Reutlingen.

Einweisung in psychiatrisches Krankenhaus prüfen

Die Polizei prüft laut eigenen Angaben, ob die Frau einstweilig in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden kann.

Bei dem Brand in einer Sozialpsychiatrischen Einrichtung in Reutlingen sind drei Menschen gestorben. SWR Harry Röhrle

Feuerwehr war nach sechs Minuten vor Ort

Der Notruf hatte die Feuerwehr am Dienstagabend um 19:43 Uhr erreicht, sechs Minuten später waren die ersten Löschwagen am Ort des Brandes. Das Feuer war in einer von insgesamt vier Wohngruppen des Heimes ausgebrochen, es war beim Eintreffen der Feuerwehr aber bereits weitgehend erloschen und hatte sich auf einen Raum beschränkt. "Der Zustand der Räumlichkeiten ließ aber auf eine hohe Intensität schließen", sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Reicherter. "Es war eine enorme psychische Belastung auch für die Trupps, die da drin waren. Wir haben unsere psychologische Nachsorge alarmiert."

Eine 53-jährige Frau, sowie ein 73- und ein 88-jähriger Mann sind bei dem Brand gestorben. Sie erlitten wohl eine Rauchgasvergiftung. Elf weitere Bewohner wurden verletzt. Die anderen 37 Bewohner der Einrichtung und fünf anwesende Pflegekräfte blieben unverletzt. Sie wurden teilweise in anderen Kliniken untergebracht, teilweise konnten sie wieder in nicht betroffene Wohnbereiche der Einrichtung zurückkehren.

Den insgesamt 61 Feuerwehrleuten und rund 40 weiteren Helfenden sei "der Schock ins Gesicht geschrieben" gewesen, sagte auch Reutlingens Oberbürgermeister Thomas Keck. Der SPD-Politiker zeigte sich nach dem Brand ebenfalls erschüttert. "Die Betroffenheit geht weit in die Bürgerschaft hinein, es gibt viele Reaktionen, das Telefon steht nicht mehr still", sagt er am Mittwochmorgen am Unglücksort. Als gebürtiger Reutlinger kenne er manche der Feuerwehrleute von klein auf. "Sie sagen mir, sie haben so etwas Schlimmes noch nie erlebt."

Trauer in Reutlingen

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) besuchte am Mittwochnachmittag den Unglücksort in Reutlingen und legte einen Kranz nieder. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen und betonte, wie engangiert und klug gehandelt worden sei.

"Wir trauern hier mit den Betroffenen. Unsere Gedanken liegen bei den Opfern und deren Angehörigen. Wir wollen unsere Anteilnahme bekunden, stellvertretend für die ganze Landesregierung."

Stiftung Patientenschutz fordert gesetzliche Regelung

Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, forderte eine gesetzliche Regelung für selbstständige Löschanlagen in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für psychisch Kranke. Bundesweit habe es im letzten Jahr über 140 Mal in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebrannt. Dabei seien 16 Bewohner ums Leben gekommen, so Brysch. Das zeige überdeutlich, dass die Regelungen des vorbeugenden Brandschutzes in der Pflege an Grenzen stießen, sagte Brysch der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Eine Einrichtung, in der Menschen weitestgehend selbstständig leben

In den Wohngruppen der sozialpsychiatrischen Pflegeeinrichtung leben jeweils sieben bis acht psychisch kranke Menschen wie in einer Wohngemeinschaft und mit eigenen Zimmern zusammen. Nach Angaben des ärztlichen Leiters des Heims handelt es sich um eine Einrichtung der Eingliederungshilfe für Menschen, die mindestens 50 Jahre alt sind. Sie leben längerfristig dort, sind aber nach Angaben der Stadt vergleichsweise selbstständig.