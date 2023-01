Ein Jahr nach Amoklauf: Universität Heidelberg erinnert

Vor einem Jahr hat ein 18-Jähriger bei einer Amoktat in einem Heidelberger Hörsaal eine Studentin und sich selbst erschossen. Universität und Studierende gedenken am Dienstag.

Der Amoklauf an der Universität Heidelberg jährt sich zum ersten Mal. Am 24. Januar 2022 schoss ein 18-Jähriger in einem Hörsaal im Neuenheimer Feld um sich. Er tötete eine 23-jährige Studentin, acht weitere Studierende wurden verletzt. Der Schütze tötete sich anschließend selbst. Das Motiv für seine Tat ließ sich den Ermittlern zufolge nicht mit vollständiger Sicherheit klären. Die Tat hatte weltweit großes Entsetzen ausgelöst.

Universität Heidelberg lädt zum Gedenken ein

Die Universität Heidelberg, an der die 23-Jährige Biowissenschaften studierte, erinnert mit mehreren Veranstaltungen an die Tat und an die junge Frau.

Die Heidelberger Peterskirche hat am Dienstag von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Sie soll als Universitätskirche am Gedenktag ein Ort der Stille, der Trauer und des Gebets sein. Seelsorgerinnen und Seelsorger stehen für Gespräche bereit. Die Universität lädt außerdem zu einem musikalischen Gedenken am Dienstagabend ein. In der Aula der Neuen Universität wird ein Requiem des französischen Komponisten Gabriel Fauré zu hören sein.

Veranstaltung: Woher kommt Gewalt an Universitäten?

Auch die Studierendenvertreter nehmen den Tag zum Anlass, zu einer Veranstaltung einzuladen. Dabei geht es um die Frage, wie Gewalt an Hochschulen entstehen kann. Dabei soll auch eine vom Amoklauf Betroffene zu Wort kommen.

"Die schreckliche Amoktat im vergangenen Jahr ist nicht vergessen, sie wird im Gedächtnis der Universität festgeschrieben bleiben."

Der Rektor der Universität Heidelberg, Bernhard Eitel, betonte, wie beeindruckend das Zusammenrücken von Lehrenden und Lernenden nach der schrecklichen Tat gewesen sei. Bei aller Trauer sei er stolz auf die akademische Gemeinschaft. Die Universität Heidelberg und das Rektorat werden - nach seinen Worten - in großer Anteilnahme auch weiterhin an der Seite aller Betroffenen stehen.

Marie-Luise-Jung-Preis soll an 23-Jährige erinnern

An die getötete Studentin, die aus Rheinland-Pfalz stammte, erinnert ein nach ihr benannter und mit 1.500 Euro dotierter Preis. Initiiert wurde der Marie-Luise-Jung-Preis von der Universität Heidelberg, der Verfassten Studierendenschaft und dem Doktorandenkonvent - in Abstimmung mit der Familie. Die Auszeichnung soll jährlich von der Fakultät für Biowissenschaften verliehen werden, erstmals am 17. April 2024. Sie richtet sich an eine herausragende Absolventin mit einem Masterexamen, die die Promotion und damit den Verbleib in der Wissenschaft anstrebt.

Nach Auskunft der Familie der 23-Jährigen war es deren ausdrücklicher Wunsch, diesen akademischen Weg einzuschlagen. Vor der feierlichen Preisvergabe wird für Studienanfänger der Biowissenschaften ein "Tag des Miteinanders" organisiert.

Hörsaal wird nach der Tat wieder genutzt

Der Hörsaal, in dem die Amoktat stattgefunden hat, wird laut Universität mittlerweile wieder genutzt, weil der Raum für die Lehre dringend benötigt werde. Wer dort nach der Tat nicht an Lehrveranstaltungen teilnehmen wollte, konnte diese jedoch auch online verfolgen. Dieses Angebot sei von einigen Studierenden in Anspruch genommen worden. Bereits vor der Tat war klar, dass das Gebäude umgebaut werde, so die Uni. In den kommenden Wochen sollen die Arbeiten starten.

Gedenkort soll eingerichtet werden

Im Hörsaal, in dem die Tat passierte, ist ein Gedenkort geplant, so der Rektor der Universität Heidelberg, Bernhard Eitel. Wahrscheinlich werde es eine künstlerisch gestaltete Wand sein. Der Bereich soll das Zusammengehörigkeitsgefühl der Studenten stärken, so Eitel.

"Es soll nicht so sehr an den Schrecken der Tat erinnern und damit dem Täter ein Monument bieten. Es soll ein Erinnerungsort werden und das Bewusstsein stärken, dass die Universitätsgemeinschaft zusammensteht."

Für den Gedenkort werden Künstlerinnen und Künstler Entwürfe machen, so Eitel. Das baden-württembergische Finanzministerium übernehme die Kosten. Die Arbeiten sollen noch in diesem Jahr beginnen.