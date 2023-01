Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

Und wieder einmal sind die vergangenen vier Stunden am Ticker wie im Flug vergangen. Doch bevor ich mich für heute verabschiede, will ich euch natürlich noch das vorläufige Endergebnis des Votings mitteilen. Knapp 70 Prozent gaben an, dass sie die Spiele auf jeden Fall anschauen, gut 24 Prozent sind nur bei den Spielen der deutschen Mannschaft mit dabei, sechs Prozent interessiert Handball nicht. Ich wünsche auf jeden Fall allen viel Spaß bei den Spielen und wenn die deutsche Mannschaft mal wieder recht weit kommt, werden ja vielleicht manche wieder ihre Meinung ändern und doch einschalten. So war es zumindest häufig in der Vergangenheit.

9:51 Uhr Enkelin soll eigene Oma erpresst haben In Neu-Ulm startet heute ein Prozess vor dem Amtsgericht gegen eine 30 Jahre alte Frau, die ihre eigene Oma erpresst haben soll. Sie wollte 10.000 Euro. Andernfalls wollte sie in einem Gottesdienst vor allen Besucherinnen und Besuchern erzählen, dass ihr Großvater sie vergewaltigt hätte. Doch letztlich verhinderten Bankmitarbeiter, dass die Großmutter das Geld tatsächlich von ihrem Konto abhob.

9:13 Uhr Geflügelpest breitet sich aus Die Geflügelpest im Kreis Tübingen breitet sich aus. Mittlerweile sind 17 Schwäne an der Krankheit verendet. Bei zwei Graureihern und einem Kormoran ist noch unklar, ob sie ebenfalls der Geflügelpest erlegen sind. Mehr dazu hört ihr hier:

8:28 Uhr Seiteneinstieg als Lösung für den Lehrermangel? Der Lehrermangel an den Schulen wird auch im neuen Jahr wohl weiter ein großes Thema für die Landesregierung in Baden-Württemberg bleiben. Dem will das Kultusministerium mit Programmen für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger begegnen. In diesem Schuljahr seien 2.700 Lehrkräfte als Seiteneinsteiger ohne abgeschlossenes Lehramtsstudium befristet eingestellt worden, hatte ein Sprecher des Kultusministeriums auf SWR-Anfrage mitgeteilt. Ist das eine gute Lösung? Wir haben euch auf Instagram nach eurer Einschätzung gefragt. Die meisten sehen es skeptisch. Ein User schreibt dazu: "Hm, es ist schwer zu beurteilen. Den Seiteneinsteigern fehlt die pädagogische Ausbildung und somit das Wissen, wie Wissen weitergegeben wird. Nur eine befristete Anstellung ist auch kein positiver Effekt, gerade im öffentlichen Dienst." Und eine Userin fragt sich: "Für was studiere ich denn berufliches Lehramt, wenn’s auch so geht." Eine weitere Userin kommentiert unter anderem: "Es sollte meiner Meinung nach tatsächlich am Problem gearbeitet werden - mehr Studiumsplätze, bessere Arbeitsbedingungen." Durch Quereinsteiger fühle man sich als Lehrperson mit seiner Ausbildung nicht mehr wertgeschätzt. Hier könnt ihr weiter eure Meinung zum Thema schreiben:

8:04 Uhr Weihnachtsbäume für die Zootiere Eine Überraschung, etwas zum Spielen und natürlich auch zum Naschen. Was viele in meiner Generation wahrscheinlich an ein Schokoladen-Ei mit Inhalt aus ihren Kindheitstagen erinnert, dürfen nun auch einige Tiere im Heidelberger Zoo erleben. Denn für sie gibt es Tannenbäume - natürlich nur ungespritzt und direkt von den Weihnachtsbaumverkäuferinnen und -verkäufern. Was mich besonders überrascht: Auch Löwen haben daran eine Freude. Aber lest und seht selbst:

7:41 Uhr Voting zum Start der Handball-WM Kommen wir zu den schönen Seiten des Januars - zu attraktivem und ehrlichem Sport! Heute beginnt die Handball-WM der Männer in Polen und Schweden. Quasi das Gegenteil zu einem sportlichen Großereignis im Dezember, bei dem es vor allem um Geld ging. Das ist beim Handball definitiv anders. Hier geht es um den Sport, um den Wettkampf, um das schöne Spiel. Und weil das Spiel so schnell ist, bleibt es fast immer bis zum Ende spannend - besser als jeder Krimi oder jede Serie. Aber genug geschwärmt. Für mich ist die Handball-WM mein sportliches Jahreshighlight. Aber wie sieht es bei euch aus? Schaut ihr auch die Spiele an? Hier könnt ihr abstimmen: Voting zum Start der Handball-WM

7:26 Uhr Verkehrsinfos: Viel los auf den Straßen in BW Nun wird es Zeit für einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg. Aktuell ist einiges los. Auf der A81 von Stuttgart in Richtung Singen zwischen Oberndorf und Rottweil hat es einen Unfall gegeben. Auf der A8 Karlsruhe in Richtung Stuttgart zwischen der Raststätte Sindelfinger Wald und dem Kreuz Stuttgart steht ein defekter Lkw auf der rechten Spur. Und auf der B29 Aalen in Richtung Stuttgart zwischen Lorch-Ost und Lorch-Waldhausen sind Fahrradfahrer auf der Fahrbahn. Außerdem gibt es Staus auf den Bundestraßen bei Ulm und in Metzingen (Kreis Reutlingen) sowie in Großbottwar (Kreis Ludwigsburg). Diese und alle weiteren aktuellen Verkehrsmeldungen gibt es hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

7:03 Uhr Kretschmann gegen Prämie für Lehrer Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will besonders engagierte Lehrerinnen und Lehrer nicht mit einer Leistungsprämie belohnen. "Das bedeutet einen sehr hohen Aufwand, ist fehleranfällig und hat nicht zu dem geführt, was man sich davon erhofft hat", sagte er mit Blick auf einen Vorschlag von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Beamte müssten ohnehin mit vollem Einsatz arbeiten, da das im Beamtengesetz stehe, so der Regierungschef. Baden-Württemberg Vorschlag aus Berlin Kretschmann und Gewerkschaften lehnen Lehrerprämien ab Die von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger (FDP) vorgeschlagenen Leistungsprämien für Lehrer lehnt BW-Ministerpräsident Kretschmann ab. Auch die Gewerkschaften sind skeptisch. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR1 BW am 11. Januar 2023 um 6 Uhr.

6:46 Uhr Wetter in BW: Viel Regen, milde Temperaturen Heute fällt zunächst nur vereinzelt Regen. Nur in Oberschwaben kommt noch kurz die Sonne heraus. Am Tag regnet es dann immer häufiger und vor allem im Schwarzwald auch kräftig. Gegen Abend wird es von Frankreich her wieder trockener. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 Grad auf der Alb und 13 Grad am Rhein. Der Wind ist teilweise böig, im höheren Bergland gibt es stürmischen Südwestwind. Morgen regnet es weiter bei maximal 4 bis 12 Grad. Dabei kann es sehr windig, teilweise auch stürmisch werden. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier - im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (5,8 MB | MP4)