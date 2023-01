Neuer Rekord bei Kirchenaustritten im Erzbistum Freiburg

Im Erzbistum Freiburg sind 2022 rund 42.500 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten - so viele wie nie zuvor. Reformen kann es für den Erzbischof aber nur weltweit geben.

Noch nie sind innerhalb eines Jahres so viele Menschen im Erzbistum Freiburg aus der katholischen Kirche ausgetreten. Rund 42.500 Katholikinnen und Katholiken haben im vergangenen Jahr die Kirche verlassen. Das teilte Erzbischof Burger am Dienstag beim Neujahrsempfang der Erzdiözese mit. Er bezog sich dabei auf eine erste, vorläufige Auswertung der Jahresstatistik. Endgültige Zahlen legen die Bistümer in der Regel erst im Sommer vor.

Der bisherige Rekordwert von 30.000 Austritten im Jahr 2021 wurde nochmal um 40 Prozent überschritten. Nur 352 Menschen sind 2022 hingegen wieder in die Kirche eingetreten.

Innerhalb des Erzbistums Freiburg ist die Zahl der Kirchenaustritte in der Grenzecke des Dreilands am höchsten. Darauf hat der Dekan des katholischen Dekanates Wiesental, Gerd Möller, am vergangenen Wochenende in Weil am Rhein hingewiesen.

Erzbischof Burger sieht großen Vertrauensverlust

Burger sprach beim Neujahrsempfang von einer dramatischen Entwicklung, einem großen Vertrauensverlust und einer Erschütterung durch die vielen Fälle sexualisierter Gewalt und deren Vertuschung.

"Wird es der Kirche und besonders auch uns Bischöfen noch möglich sein, Vertrauen und Glaubwürdigkeit wiederzugewinnen?"

SWR Datenanalyse: Missbrauch und Benachteiligung von Frauen sind Gründe für Kirchenaustritt

In einer SWR-Datenanalyse im vergangenen Jahr nannten über 80 Prozent der Befragten die Missbrauchsfälle als Grund für ihren Austritt aus der evangelischen und katholischen Kirche. Bei der großen Mehrheit der Befragten richteten sich Wut, Kritik und Enttäuschung vor allem gegen die Kirche als Institution. Drei Viertel der katholischen Befragten in der SWR-Befragung sehen die Gleichstellung von Mann und Frau als notwendige Reform für ihren möglichen Wiedereintritt.

Burger gegen Reform-Alleingänge in Deutschland

Trotz der stetig hohen Austrittszahlen und der Unzufriedenheit vieler Kirchenmitglieder geht die Reform der katholischen Kirche nur sehr langsam voran. Erst im September vergangenen Jahres war ein zentraler Text im Reformprozess "Synodaler Weg" gescheitert. Konservative Bischöfe hatten ein Papier zur Sexualmoral verhindert. Der Frust bei Katholikinnen und Katholiken im Erzbistum Freiburg war damals hoch.

Der Synodale Weg Der Synodale Weg ist ein innerkatholischer Reformdialog, der 2019 von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der größten katholischen Laienvertretung, verabredet wurde. Er hat das Ziel, Missstände zu bekämpfen, die der Missbrauchsskandal an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die letzte Versammlung soll 2023 stattfinden. Reformen soll es bei der Macht- und Gewaltenteilung, dem priesterlichen Leben, der katholischen Sexualmoral und der Rolle der Frau geben.

Erzbischof Burger wendete sich beim Neujahrsempfang am Dienstag gegen Reform-Alleingänge der katholischen Kirche in Deutschland. Die Loyalität zu Papst Franziskus und zur katholischen Kirche weltweit könne nicht infrage stehen. Der Reformprozess des Synodalen Weges müsse als Diskussionsbeitrag gesehen werden und nicht als neue Lehre. Sonst würden Reformgedanken in der Weltkirche scheitern, sagte Burger.

Erzbischof Burger in seinem Büro im erzbischöflichen Ordinariat. picture-alliance / Reportdienste Philipp von Ditfurth

Aus Burgers Sicht werde man nur gemeinsam vorankommen. "Bei dem Synodalen Weg der Kirche in Deutschland wie bei dem synodalen Prozess in der Weltkirche geht es um ein gemeinsames Gehen und ein gemeinsames Hören", sagte Burger beim Neujahrsempfang in Freiburg.

Missbrauchsstudie im April soll Wendepunkt sein

Im April soll im Erzbistum Freiburg eine Studie zur Aufarbeitung von Missbrauch und sexualisierter Gewalt veröffentlicht werden. Erzbischof Burger hofft, dass die Missbrauchsstudie ein Wendepunkt sein wird.

"Wir können dann klar sagen, was die Missbrauchsursachen in unserer Erzdiözese waren. Wir können darlegen, was strukturell bedingt ist, wo fehlerhaftes Versagen vorliegt, wo Vertuschung vorliegt", sagte Burger dem SWR beim Neujahrsempfang. Es gehe nicht darum, nur in die Vergangenheit zu schauen sondern auch darum, aus der Vergangenheit zu lernen.

Unterstützung für Missbrauchsopfer

Laut Burger haben Missbrauchsopfer im Erzbistum Freiburg in den vergangenen Jahren drei Millionen Euro an Hilfen und Leistungen erhalten. Zudem würden derzeit 40 Menschen monatliche Finanzhilfen bekommen. Es werde auch Unterstützung bei Therapiekosten gezahlt.