Zwei Wintersportler sind am Freitagabend bei Lech am Arlberg von einer Pistenraupe überfahren und schwer verletzt worden. Einer von ihnen kommt aus Baden-Württemberg.

Eine 46-jährige Österreicherin und ein 56-jähriger Baden-Württemberger sind am Freitagabend gegen 19 Uhr nahe der Bergstation der Schlegelkopfbahn am Arlberg (Vorarlberg) von einer rückwärts fahrenden Pistenraupe erfasst und überfahren worden. Laut Landespolizeidirektion Vorarlberg wollten die beiden Skifahrer vom Gasthaus Rudalpe auf die Piste gelangen, um talwärts zu fahren.

Pistenraupe fährt plötzlich rückwärts

Den Angaben zufolge befanden sich die beiden unmittelbar hinter der Pistenraupe. In diesem Moment sei die Pistenraupe rückwärts gefahren und habe die Skifahrer überfahren. Sie wurden an der Bergstation erstversorgt und anschließend in Krankenhäuser nach Feldkirch und Innsbruck gebracht. Der Mann stammt nach Angaben eines Polizeisprechers aus dem Süden Baden-Württembergs.