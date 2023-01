BW-Newsticker am Morgen: Islamistische Szene weiter aktiv, Lkw stranden wegen Schnee

Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

6:42 Uhr Pizza-Automat im Bodenseekreis Es ist noch nicht mal 7 Uhr - darf man da schon über Pizza nachdenken? Ich denke, es gibt nie eine falsche Zeit, um über Pizza nachzudenken: In Oberteuringen (Bodenseekreis) gibt es den italienischen Klassiker seit kurzem aus einem Automaten an der Bundesstraße 33. Die ungewöhnliche Geschäftsidee hatte der Pizza-Lieferdienst von Bruno Vöhringer. In nur drei Minuten verspricht sein Automat eine frisch aufgebackene Pizza - je nach Geschmack mit Käse, Salami oder Schinken. SWR-Reporterin Martina Meisenberg hat sich den Pizza-Automaten vor Ort angeschaut:

6:29 Uhr Liegengebliebene Lkw wegen Schneefalls Werfen wir einen ersten Blick auf die Straßen: In der Nacht sind wegen Schneefalls im Bärental (Kreis Breisgau- Hochschwarzwald) drei Lkw liegengeblieben. Auch in den Höhenlagen bei Blumberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) strandeten mehrere Lastwagen auf schneebedeckter Fahrbahn. Die Räumdienste sind im Einsatz. Für Fahrzeuge ab 7,5 Tonnen gilt Schneekettenpflicht. Die Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise. Die aktuellen Verkehrsmeldungen im Überblick: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:24 Uhr Wetter für Baden-Württemberg: Es bleibt ungemütlich Winterwetter ist weiterhin keines in Sicht: Es bleibt in Baden-Württemberg regnerisch und mild. Im Schwarzwald sind in den nächsten Tagen örtlich große Regenmengen von 50 bis 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter zu erwarten. In einigen Teilen des Landes gibt es heute allerdings nach einer nassen Nacht eine Regenpause und es bleibt meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 2 und 9 Grad. Mehr Infos zum Wetter gibt es hier im Wetterbericht von gestern Abend mit Karsten Schwanke: Video herunterladen (7,1 MB | MP4)

6:10 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Die Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg gehen ab heute in ihre Winterklausuren. Zu ihren mehrtägigen Beratungen haben sich die Parteien Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen. Die größte Fraktion im Landtag, die Grünen, halten ihre Winterklausur in der Landesvertretung in Brüssel ab. Die CDU wird in der Berliner Landesvertretung unter anderem mit CDU-Chef Friedrich Merz zusammenkommen. Die FDP bespricht sich in Tauberbischofsheim mit Vertretern aus Wirtschaft und Behörden. Die SPD berät sich in Mannheim. Und die AfD wird zum Auftakt ihrer Klausur einen neuen Fraktionschef wählen, nachdem Bernd Gögel seinen Rücktritt erklärt hatte. Sein Gegenspieler Emil Sänze gilt als aussichtsreicher Kandidat. Vor dem Landgericht Karlsruhe stehen seit Mai vergangenen Jahres ein Richter, ein Ex-Polizist und ein Autoverkäufer. Die Männer sind unter anderem wegen Bestechlichkeit und versuchten Betrugs angeklagt. In dem Korruptionsprozess wird heute das Urteil erwartet. Außerdem geht es um Vorwürfe der Rechtsbeugung und der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Das Trio soll sich gegenseitig Vorteile verschafft haben. Kanzler Olaf Scholz (SPD) lädt am Nachmittag zu einem Spitzengespräch zur Zukunft der Autobranche ins Kanzleramt. Unter den Vertretern von Wirtschaft, Arbeitnehmern, Wissenschaft, Ländern und Kommunen, die teilnehmen sollen, sind auch die Chefs der Autokonzerne Mercedes, Volkswagen und BMW.

6:01 Uhr Islamistische Szene in Baden-Württemberg weiter aktiv Die islamistische Szene ist nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr auch in Baden-Württemberg wieder verstärkt aktiv gewesen. Dies bestätigte ein Sprecher der Behörde dem SWR. Mehr als 4.200 Personen seien der islamistischen Szene in Baden-Württemberg zuzurechnen. Jeder fünfte gelte als gewaltorientiert, teilte der Verfassungsschutz auf SWR-Anfrage mit. Auch nach dem Niedergang des islamischen Staates gebe es Netzwerke mit latenter Gewaltbereitschaft. Öffentlichkeitswirksame Aktivitäten der Szene seien während der Corona-Pandemie zurückgegangen, allerdings habe es im vergangenen Jahr wieder eine Mobilmachung mit Auftritten salafistischer Hass-Prediger gegeben. Der Verfassungsschutz berichtet von Aktivitäten der Szene im Raum Böblingen, Stuttgart, Villingen-Schwenningen oder Tuttlingen. Am Wochenende waren im nordrhein-westfälischen Castrop-Rauxel zwei Brüder aus dem Iran wegen Terrorverdachts festgenommen worden.