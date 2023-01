Heiß und knusprig: Pizza-Automat in Oberteuringen

Frisch gebackene Pizza in nur drei Minuten: Das verspricht seit kurzem ein Pizza-Automat an der B33 in Oberteuringen (Bodenseekreis). Das Geschäft mit dem italienischen Klassiker aus dem Ofen brummt.

Pizza aus dem Automaten - das gibt es in Oberteuringen (Bodenseekreis) seit kurzem an der Bundesstraße 33. Die ungewöhnliche Geschäftsidee hatte der Pizza-Lieferdienst von Bruno Vöhringer. In nur drei Minuten verspricht sein Automat eine frisch aufgebackene Pizza - je nach Geschmack mit Käse, Salami oder Schinken. SWR-Reporterin Martina Meisenberg hat sich den Pizza-Automaten vor Ort angeschaut: Zur Auswahl stehen sechs verschiedene Pizzen. Bestellt wird durch Antippen auf dem Bildschirm, bezahlt werden kann bar, mit Karte oder mobil. Die Pizzen sind frisch, werden in einer Pizzeria in Oberteuringen vorgebacken, von dort angeliefert und im Automaten gekühlt. Ein 320 Grad heißer Ofen im Innern backt die Pizza frisch auf, die nach drei Minuten im Pappkarton aus der Klappe kommt. 24 Stunden gibt es Pizza aus dem Automaten Die Kundschaft ist begeistert. Das Geschäft brummt, der Automat auch. Seit Dezember hat Betreiber Bruno Vöhringer nach eigenen Angaben schon knapp 1.000 Pizzen verkauft - rund um die Uhr. "Was uns echt überrascht hat, ist, wie viele Pizzen nachts gekauft werden." Bruno Vöhringer beim Bestücken seines Pizza-Automaten. SWR