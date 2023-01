BW-Newsticker am Morgen: Schulbeginn im neuen Jahr, Süd-MPK, Empfang Sternsinger

5:59 Uhr

Guten Morgen vom Newsticker!

Guten Morgen nach diesem verlängerten Wochenende! Viele von euch starten heute in Sachen Arbeit in das neue Jahr. Mein Name ist Simone Polier und ich bringe euch mit allem was wichtig ist in den Tag. Fragen, Wünsche oder Anregungen schickt ihr mir am besten per E-Mail an newsticker-bw@swr.de. Und wenn ihr Bilder habt, einfach hier klicken.