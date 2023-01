Im Zeichen der Krise: BW-Landtagsfraktionen gehen in Klausur

Baden-Württemberg steckt mitten im Krisenwinter. Auf ihren mehrtägigen

Klausuren beraten die Landtagsfraktionen über Lösungen. Die AfD braucht außerdem einen neuen Fraktionschef.

Die Fraktionen im Landtag von Baden-Württemberg gehen von diesem Dienstag an in Winterklausur. Zu ihren mehrtägigen Beratungen haben sich die Parteien auch Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eingeladen.

Grüne tagen in Brüssel - Klimaschutz im Fokus

Die größte Fraktion im Landtag, die der Grünen, hält ihre Winterklausur in der Landesvertretung in Brüssel ab. Dort werden die Mitglieder EU-Abgeordnete aus Baden-Württemberg treffen. Im Fokus stehen diesmal der Klimaschutz und die Umwelt. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist dabei. Auf der Klausur soll ein Positionspapier zum Thema Biodiversität beschlossen werden.

CDU trifft sich in Berlin - Thema Sicherheit breit angelegt

Die CDU-Fraktion trifft sich in der Berliner Landesvertretung. Das Thema Sicherheit soll breit angelegt diskutiert werden - von der Energie- bis zur sozialen Sicherheit. Die Fraktionsmitglieder wollen in der Hauptstadt nicht nur mit CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz zusammenkommen, sondern auch mit dem Berliner CDU-Chef Kai Wegner über die anstehende Landtagswahl und die Silvesternacht sprechen.

FDP in Tauberbischofsheim - Positionspapier zur Energiepolitik

Energiesicherheit ist auch Thema bei der oppositionellen FDP, die sich in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) mit Vertretern aus Wirtschaft und Behörden bespricht. Für Dienstagabend ist eine öffentliche Veranstaltung mit Bürgerdialog geplant. Seit Wochen pocht die FDP beharrlich auf einen Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke in Deutschland, zuletzt auf dem Landesparteitag am 5. Januar. Die Klausur soll ein Positionspapier zum Thema Energie verabschieden.

SPD in Mannheim - Gespräch mit EnBW-Chef über TransnetBW

Die ebenfalls oppositionelle SPD berät sich in Mannheim - unter anderem mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und Bundesbauministerin Klara Geywitz (beide SPD). Auch ein Gespräch mit dem neuen EnBW-Chef Andreas Schell sei geplant. Das Thema: Teilverkauf der EnBW-Tochter TransnetBW, über den der Landtag kurz vor Weihnachten heftig debattiert hat.

AfD bleibt in Stuttgart - Wahl eines neuen Fraktionschefs

Die AfD, auch Oppositionspartei, will nicht verreisen, sondern tagt in den heimischen Fraktionsräumen in Stuttgart. Neben Themen wie Energie und dem Industriestandort Baden-Württemberg werden die Mitglieder zum Auftakt ihrer Klausur einen neuen Fraktionschef wählen, nachdem Bernd Gögel seinen Rücktritt erklärt hatte. Sein Gegenspieler Emil Sänze vom nationalkonservativen Flügel der Partei gilt als aussichtsreicher Kandidat. Offen ist allerdings, wer gegen ihn in den Ring steigen will.

Am kommenden Donnerstag und Freitag wollen die Fraktionschefs die Ergebnisse ihrer Klausuren in Stuttgart der Öffentlichkeit vorstellen.