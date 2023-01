Die Kunden des Bahnunternehmens SWEG müssen wieder mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Die GDL hat am Dienstag ihren Streik fortgesetzt. Die CDU fordert einen Streitschlichter.

Nach einer kurzen Unterbrechung hat die Lokführergewerkschaft GDL ihren Streik beim Bahnunternehmen SWEG am Dienstag fortgesetzt. Das Ende wurde wie bei den vorherigen Malen noch nicht bekanntgegeben. Es sei möglich, dass Züge stehen bleiben und ausfallen, teilte die SWEG mit. Fahrgäste sollten sich vor Fahrtantritt über ihre Verbindungen informieren.

So berichtete der SWR am Dienstagmorgen über den Streikaufruf:

Probleme im SWEG-Netz: Lokführer streiken

Das Unternehmen empfahl Reisenden, die DB-Navigator-App oder die elektronische Fahrplanauskunft zu nutzen. Reisende müssten damit rechnen, dass Züge spontan anhalten und ganz ausfallen. Wann die Gewerkschaft GDL den Streik beendet, wurde nicht bekanntgegen. Sie ruft bereits seit Wochen zu Streiks auf und fordert für den gesamten SWEG-Konzern einen Tarifvertrag für die mehr als 500 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner.

Etwa 200 Lokführer, Zugbegleiter und Werkstattmitarbeiter zogen im Oktober auf einer Demonstration durch Stuttgart (Archivbild). SWR

GDL-Streik: auch CDU-Fraktion fordert Schlichter

Der verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Baden-Württemberg, Thomas Dörflinger, forderte die beiden Konflikt-Parteien dazu auf, "sehr rasch einen unabhängigen Schlichter damit zu beauftragen, eine Lösung zu finden". Nur so könne weiterer Schaden für den Ruf des ÖPNV abgewendet werden, teilte er der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit. Wenn Pendler sich nicht mehr auf den Zug verlassen könnten, würden sie diesen künftig aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr nutzen.

Rufe nach einer Schlichtung wurden zuletzt bereits aus der Opposition durch die FDP-Landtagsfraktion laut. Nun schaltet sich mit der CDU auch eine an der Landesregierung beteiligte Partei ein. "Tarifverhandlungen sind Angelegenheit der Tarifpartner. Selbstverständlich respektieren wir diese Tarifautonomie", sagte Dörflinger. Es sei das gute Recht einer Gewerkschaft, auch Arbeitskampfmaßnahmen zu nutzen, um die Interessen der Arbeitnehmer zu vertreten. Mittlerweile scheine jedoch ein Punkt erreicht zu sein, an dem eine schnelle Lösung ohne externe Unterstützung nicht mehr absehbar sei.

Sondersitzung des SWEG-Aufsichtsrates

Laut SWEG hat am Dienstag auch eine Sondersitzung des SWEG-Aufsichtsrates stattgefunden, in der es um die Streiks und den Konflikt mit der GDL gegangen sein soll. Am Donnerstag möchte die SWEG in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse dieser Sondersitzung informieren.

Seit Monaten Streiks bei der SWEG

In den vergangenen Wochen hatte es immer wieder kurzfristige Ausstände gegeben. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt, in dem die GDL künftig nicht nur für die frühere Abellio Rail Baden-Württemberg (heute SBS - ein Tochterunternehmen der SWEG), sondern für den gesamten SWEG-Konzern einen Tarifvertrag für die mehr als 500 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner aushandeln möchte. Insgesamt zählt der Konzern 1.800 Beschäftigte. Die SWEG lehnt das ab und will die SBS auch nicht dauerhaft übernehmen. Die Abellio-Tochter war Ende 2021 in finanzielle Schieflage geraten. Die landeseigene SWEG hatte das Unternehmen daraufhin für zunächst zwei Jahre übernommen und in die Tochterfirma SBS überführt.