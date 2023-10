"Spring in den Mund" – in Italien heißt dies übersetzt Saltimbocca und es handelt sich dabei um kleine Schnitzel gespickt mit Salbei und Schinken. In unserem Rezept ist das Kalbfleisch durch Hähnchen ausgetauscht – eine leckere und zarte Variante des Originals.

Sendung am Mi. , 18.10.2023 10:00 Uhr, SWR4 BW am Vormittag, SWR4 Baden-Württemberg