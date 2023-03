Thomas Buck bei SWR4 Digital

Thomas arbeitet in verschiedenen Bereichen im SWR. Neben dem Radio fasziniert ihn auch die Online-Welt und deshalb ist er Team-Mitglied bei SWR4 Digital. Hier lernen Sie den Redakteur etwas näher kennen.

Thomas Buck SWR SWR1 -

Warum arbeitest du gerne bei SWR4 Digital?

Weil ich das große Glück habe mich beruflich mit Themen beschäftigen zu können, für die ich mich auch privat sehr interessiere. In meiner Freizeit backe und koche ich sehr gerne – und da sind die Rezepttipps von SWR4 großartig. Für jeden Schwierigkeitsgrad und für jeden Zeitplan ist was dabei. Zu Weihnachten habe ich ein einfaches Rezept für einen Rotkrautsalat ausprobiert. Die Familie war begeistert und ich dann natürlich auch, weil es allen geschmeckt hat.

Wobei wirst Du schwach?

Bei einem Teller mit Linsen, Spätzle und Saitenwürstchen. Fasnetsküchle sind auch toll. Die gibt es aber leider nur so selten.

Was ist Dein liebster Ort?

Einer? Es gibt hunderte wunderschöne Orte. Ich lebe in Baden-Württemberg und es gibt viele tolle Plätze, direkt vor der Haustüre. Besonders zauberhaft finde ich das Hochmoor auf dem Kaltenbronn im Nordschwarzwald, den Federsee bei Bad Buchau in Oberschwaben. Toll sind auch die Weinberge am Kaiserstuhl inklusive Weinverkostung und der Philosphenweg in Heidelberg. Von dort hat man einen fantastischen Blick auf die Heidelberger Altstadt und das Schloss.

Welches ist für Dich die schönste Jahreszeit?

Der Herbst, denn der hat für mich die schönsten Farben mit im Gepäck.