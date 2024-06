Jörg Ilzhöfer steht nicht nur gern selbst am Herd. Bei SWR4 zeigt er, welche wunderbaren Rezepte die regionale Küche bereit hält – und verrät uns, was ihm am besten schmeckt.

SWR Mit oder ohne Mikro? Mit! Neigschmeckt oder aus dem Ländle? Aus dem Ländle. Einfach oder kompliziert? Einfach Süß oder salzig? "Sülzig" (Mischung aus Süß & Salzig) Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher Wiese oder Rasen? Rasen Tatort oder Tagesschau? Tatort Online oder offline? Offline Unterwegs oder daheim? Unterwegs und gerne wieder daheim