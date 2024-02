Kartoffelpüree – so wird aus der einfachen Beilage ein kulinarisches Highlight

Kartoffelpüree gehört zu den Klassikern in der Küche. Oft gegessen, heiß geliebt, aber meist wenig beachtet. SWR4 Koch Jörg Ilzhöfer bringt mit seinem Rezept und den Variationen Abwechslung in die Beilage: Aus einfachem Kartoffelpüree werden echte kulinarische Erlebnisse. Ein Seelenfutter, das Erinnerungen an die Kindheit weckt, wenn das cremige Püree auf den Teller kam.

Portionen: 4 Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Jörg Ilzhöfer Für die Grundmasse: 500 g Kartoffeln (mehlig kochend)

150 ml Milch

50 g Butter (weich, in Würfel geschnitten)

Salz

Pfeffer

Muskat Für die üppige Version: 500 g Kartoffeln (mehlig kochend)

100 ml Sahne

200 g Butter (weich, in Würfel geschnitten)

Salz

Pfeffer

Muskat Für die pfiffige Version: 500 g Kartoffeln (mehlig kochend)

50 ml Sahne

150 g Creme fraiche

50 g Butter

Abrieb von ½ Zitrone

Salz

Pfeffer

Der Klassiker: Kartoffelpüree mit Butter Die geschälten Kartoffeln in Würfel schneiden, dann in kochendem Salzwasser weich kochen. Welche Kartoffel sich eignet Mehlig kochende Kartoffeln eignen sich am Besten für Püree! SWR Anschließend abgießen, zurück in den Topf geben und dort unter ständigem Rühren kurz ausdampfen lassen. Ausdampfen ist wichtig Die Kartoffeln müssen unbedingt ausdampfen. Sonst enthalten sie noch zu viel Flüssigkeit und können die Milch später nicht so gut aufnehmen. SWR Die Kartoffelstücke danach sofort durch eine Kartoffelpresse geben. SWR Die heiße Milch mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und unter die Kartoffelmasse arbeiten. Milch erhitzen Die Milch (oder Sahne) sollte einmal erhitzt werden, damit sich die Gewürze gut entfalten können. SWR Nun noch die zimmerwarme Butter vorsichtig unterarbeiten, oder auch noch etwas leicht angeschlagene Sahne unterheben – der Wahnsinn! Und passt sehr gut zu einem Fischgericht. Das Üppige: Kartoffelpüree besonders cremig SWR Die warme flüssige Sahne mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und unter die Kartoffelmasse arbeiten. Nun noch die zimmerwarme Butter vorsichtig unterarbeiten. Mit Petersilie verfeinern Hacken Sie noch ein halbes Bund Petersilie ganz fein und rühren diese unter. Sehr lecker zu einem Fischgericht! Der Pfiffige: Kartoffelpüree mit leichter Säurenote und Zitrone Die geschälten Kartoffeln in Würfel schneiden und in kochendem Salzwasser weich kochen. Abgießen, kurz unter Rühren ausdampfen lassen und sofort durch eine Kartoffelpresse geben. Auf keinen Fall den Mixer benutzen Kartoffelpüree nie mit einem Mixer machen! Das Püree hat dann eine Konsistenz wie Kleister! SWR Die warme, flüssige Sahne mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und unter die Kartoffelmasse arbeiten. Ebenfalls die Creme fraiche und den Zitronenabrieb unter die Masse heben. Abschließend noch die zimmerwarme Butter vorsichtig unterarbeiten. Zu einer gebratenen Leber gereicht – sehr lecker! SWR Und wenn Sie kein großer Leberfan sind, schmeckt das Püree sicher auch zu Hähnchen-Saltimbocca oder Zwiebelrostbraten.