Jörg Ilzhöfer steht nicht nur gern selbst am Herd. In seiner Event-Kochschule am Stuttgarter Marktplatz gibt er auch anderen Kochtipps in attraktiver Atmosphäre.

Der SWR4 Fragebogen, beantwortet von Profi-Koch Jörg Ilzhöfer Mit oder ohne Mikro? Mit! Neigschmeckt oder aus dem Ländle? Aus dem Ländle. Einfach oder kompliziert? Einfach Süß oder salzig? „Sülzig“ (Mischung aus Süß & Salzig) Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher Wiese oder Rasen? Rasen Tatort oder Tagesschau? Tatort Online oder offline? Offline Unterwegs oder daheim? Unterwegs und gerne wieder daheim