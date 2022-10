„Wo in Paris die Sonne aufgeht“ von Jacques Audiard: Millennials auf der Suche nach echter Liebe

Der französische Regisseur Jacques Audiard hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie sehr sein Kino Diversität und gesellschaftliche Minderheiten schätzt. In seinem neuen Film führt er uns ein neues, modernes Paris. Dort bringt der Regisseur drei sehr unterschiedliche Figuren zusammen, und verwickelt sie in ein komplexes Abenteuer aus Liebe Sex, Enttäuschung und Lebenswendepunkten.

Drei Geschichten verbinden sich

Émilie, eine in China geborene Uni-Absolventin, arbeitet in einem Callcenter. Sie sucht einen Mitbewohner für ihr Appartement. So tritt Camille, ein charmanter Uni-Dozent, in ihr Leben. In kürzester Zeit entwickeln Émilie und Camille eine verworrene, undefinierte Beziehung.

Nora, ebenfalls Anfang dreißig, versucht derweil, sich als vergleichsweise "alte" Studentin in die Universitätsgemeinschaft einzufügen. Doch sie wird zum Opfer einer Verwechslung mit einem Porno-Star und damit des moralischen Puritanismus der braven Bürgerkinder. Im Verlauf des Films verbinden sich diese drei Geschichten.

Ihre Wege kreuzen sich im 13. Arrondissement in Paris: Émilie (Lucie Zhang), Nora (Noémie Merlant) und Camille (Makita Samba) zwischen unverfänglicher Liebe, Freundschaft und dem Sehnen nach Lebensglück. Neue Visionen Filmverleih Bild in Detailansicht öffnen WG mit gewissen Vorzügen: Émilie (Lucie Zhang) und Camille (Makita Samba) lachen, führen intime Gespräche und schlafen miteinander – solange es unkompliziert bleibt. Neue Visionen Filmverleih Bild in Detailansicht öffnen Lustvolles gegen Bezahlung: Louise (Jehnny Beth) bietet als Amber Sweet im Internet erotische Dienste an. Neue Visionen Filmverleih Bild in Detailansicht öffnen Paris liegt ihr zu Füßen: Gut gelaunt wagt Nora (Noémie Merlant) einen Neuanfang als Jura-Studentin – die Geister der Vergangenheit hinter sich lassend. Neue Visionen Filmverleih Bild in Detailansicht öffnen Eine folgenschwere Verwechslung: Auf einer wilden Party wird Nora (Noémie Merlant) für den Pornostar Amber Sweet gehalten. Neue Visionen Filmverleih Bild in Detailansicht öffnen

Paris abseits der Touristenpfade

Der Film ist auf den ersten Blick ein typischer Paris-Film: Sinnlich, ekstatisch, musikalisch. Es ist aber auch ein Paris abseits der touristischen Attraktionen. Schauplatz ist das 13. Arrondissement, von den Parisern „Les Olympiades" genannt. Ein junger, multikultureller Ort, bewohnt von der aufstrebenden jungen Mittelschicht und von Studenten der nahen Uni. Jüngere Menschen, die nicht so viel Geld haben, und mit einem sehr hohen Anteil nicht-weißer, zum Teil migrantischer Bevölkerung.

Hommage an die Nouvelle Vague

Dies ist auf eine ganz eigenwillige Weise auch eine Neuinterpretation dessen, was vor 60 Jahren François Truffaut, Jean-Luc Godard, Agnes Varda und andere vorgemacht und vorgedacht haben: Die Verbindung vom ganz alltäglichen, dokumentarischen Blick und außer-alltäglicher Leidenschaft. Wie in der Nouvelle Vague: Die Figuren lieben und verlieben sich, debattieren über diese Liebe, lieben sich wieder oder ändern ihre Liebe, sind schockiert über Erlebnisse, und verlieren dabei nie die Tatsache aus den Augen, dass das Leben für die meisten Menschen auf der Welt in anderen Bahnen verläuft.

Regisseur Jacques Audiard zeigt sich erneut als Meister des amoralischen Erzählens. Neue Visionen Filmverleih

Millennials auf der Suche nach echter Liebe

So ist dies auch ein Film über die Millennials, der behauptet, dass diese sich trotz der ganzen künstlichen Konsumkultur ihres Alltags letztlich nach anderen, vermeintlich echteren Verbindungen sehnen. In eindrucksvollem Schwarz-Weiß photografiert erzählt der Film so den Zeitgeist junger Menschen in einer leidenschaftliche Geschichte.

