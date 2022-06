„Sundown“ von Michel Franco: Melancholischer Sonnenuntergang in Mexiko

Im Jahr 2022 werden bei der 58. Grimme-Preisverleihung Themen dominieren, die den gesellschaftlichen und politischen Diskurs in Deutschland geprägt haben: Der rechtsextremistische Anschlag in Hanau, die Lage der Frauen in Afghanistan, Rassismus und natürlich die Corona-Pandemie. „Filme und Medien helfen Menschen dabei, diese Themen zu verarbeiten“, sagt Jury-Mitglied Jenni Zylka in SWR2, „um genau dorthin zu schauen, wo es am schwersten ist“. Der Fernsehpreis wird am 26. August im Theater Marl verliehen. mehr...