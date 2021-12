„Die jungen Menschen liegen mir sehr am Herzen, schon weil sie ganz andere Sehgewohnheiten haben als meine Generation“, sagt die Leiterin des Baden-Badener Festivals Cathrin Ehrlich. Junge Menschen würden vor allem Streaming-Dienste schauen und eher Serien als den klassischen 90-Minüter. Das Fernsehfilmfestival werde darauf reagieren. Die Tradition „des einzigartigen 90-Minüters“ werde weiter gepflegt, aber gleichzeitig werde man sich öffnen und zum Beispiel Serien in Zukunft sicherlich einen größeren Raum geben.

Ein anderes Thema, das das Fernsehfilmfestival in diesem Jahr beschäftigt, ist die NS-Vergangenheit des 2003 gestorbenen Festival-Mitgründers Hans Abich. Hans Abich war während des Zweiten Weltkrieges im NS-Propaganda-Ministerium beschäftigt. In einem ZEIT-Artikel vom 11.11.2021 wird geschildert, wie Hans Abich damals „willig als Propagandahelfer arbeitete.“

„Wir waren alle sehr geschockt“, sagt Cathrin Ehrlich. Die Deutsche Akademie der Darstellenden Künste, die das Baden-Badener Festival ausrichtet, werde nun genau prüfen, was Abich von seiner NS-Vergangenheit verschwiegen habe. Der Hans Abich-Preis werde in diesem Jahr daher nicht als Hans Abich-Preis verliehen. Man dürfe nicht so tun, als ob das eine Kleinigkeit sei, über die man einfach so hinweggehen könne, meint Festivalleiterin Cathrin Ehrlich. mehr...