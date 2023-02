Die 80er-Jahre sind immer noch voll im Retro-Trend. Nicht nur, weil breite Gürtel, Neonfarben und Polohemden mal wieder hip geworden sind, sondern auch, weil einige Themen dieser Zeit in unserem Jahrzehnt wieder virulent sind: Spannungen zwischen Ost und West, Angst vor einer Klimakatastrophe, sexuelle Identitäten. Arte zeigt eine australische Serie, die davon aus der Sicht von Fernsehjournalisten erzählt: „Die Newsreader“ spielt in der Nachrichtenredaktion eines Privatsenders in Melbourne im Jahr 1986.

Wenn sich das Band vor der Sendung verheddert

Die Redaktion von „News at six“ will einen Beitrag über den frisch gewählten Australier des Jahres bringen, den Schauspieler Paul Hogan. Bei der Abnahme kurz vor der Sendung verheddert sich aber das Band. Der junge Producer Dale Jennings muss schnell noch selbst ein paar Sätze in die Kamera sprechen und dann das Ganze zusammenschneiden, während die Sendung schon angefangen hat.

Hektisches Treiben vor und hinter der Kamera im analogen Nachrichtenstudio

Dale und die psychisch labile Starmoderatorin Helen stehen im Zentrum dieser Serie, die einen sofort reinzieht in das hektische Treiben vor und vor allem hinter den Kameras der Fernsehnachrichten. Bandkassetten im Laufschritt hin und herzutragen, gehört zum Alltag. Aber auch Informationen ohne Wikipedia schnell parat zu haben oder Menschen mal telefonisch nicht erreichen zu können. Und es gibt in diesem Jahr 1986 eine Menge „Breaking News“: die Challenger-Katastrophe am 29. Januar, der Halleysche Komet ab dem 11. Februar, der Atomunfall in Tschernobyl am 29. April.

Melbourne, Januar 1986: In der TV-Nachrichtenredaktion „News at Six“ herrscht der ganz normale Wahnsinn. Die ehrgeizige Moderatorin Helen (Anna Torv) gerät ständig mit ihrem cholerischen Chef aneinander, während ihr Kollege Geoff (Robert Taylor) alles daran setzt, sie aus der Hauptausgabe rauszukicken, um allein vor der Kamera zu stehen. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Im Gegenzug darf Dale eine Sendung als Sprecher übernehmen. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Um sie zu beruhigen, willigt Lindsay schließlich ein, stellt ihr aber Dale (Sam Reid) als Reporter und Producer zur Seite. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Dass Dale bei Helen übernachtet hat, heizt die Gerüchteküche in der Redaktion von „News at Six“ an. Dale, peinlich berührt von diesem Gerede, geht auf Abstand zu Helen, die allerdings Feuer gefangen hat. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Und noch jemand macht ihm Avancen: der attraktive Kameramann Tim (Chai Hansen). Auch Dale fühlt sich zu ihm hingezogen, hat allerdings Angst um seinen guten Ruf, denn Homosexualität ist in den 80er Jahren noch ein gesellschaftliches Tabu. Kurzerhand lässt er sich daher auf eine Liaison mit Helen ein. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Als Helen die Wahrheit über Dale erfährt, ist ihre Beziehung am Ende. Sie kann ihrem einstigen Liebhaber kaum in die Augen blicken, trotzdem müssen die beiden weiterhin zusammenarbeiten, zumal in der Redaktion Aufruhr herrscht: Im Kernkraftwerk von Tschernobyl ist ein Reaktor explodiert. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen Vor dem Hintergrund von Ereignissen, die in den späten 80er Jahren die Welt erschütterten, zeichnet die Serie das facettenreiche Bild einer Gesellschaft im Umbruch: Frauen, die in Männerdomänen vordringen, offen ausgelebte Homosexualität oder das Aufkommen von AIDS. Arte/ Ben KIng Bild in Detailansicht öffnen

Intrigant bis herzlich verbundene News-Gemeinschaft im Fokus

Die Serie bewegt sich tagebuchartig anhand der Daten durch das Jahr. Im Zentrum steht das Zwischenmenschliche in diesem besonderen Karriere- und Gefühlslabor des Journalismus: „News at six“ ist eine kleine, intrigant bis herzlich verbundene News-Gemeinschaft. Die Hierarchien sind fest, die Rollen klar verteilt: vom cholerisch-chauvinistischen Chef bis zur anfangs noch undurchsichtigen Moderatorin Helen. Weil sich Dale nach einem Zusammenbruch liebevoll um sie kümmert, hilft sie ihm, seinem Traum als Nachrichtensprecher näher zu kommen.

Homosexualität galt als Karrierekiller

Es knistert zwischen den beiden, gleichzeitig ringt Dale mit seinen Gefühlen für den Kameramann Tim. Homosexualität ist schambehaftet, im männlich geprägten Journalismus damals ein Karrierekiller, zudem wächst mit AIDS der moralische Druck.

Sam Reid verleiht als Dale dieser fragilen Identität in seiner ganzen Gestik und seinen Blicken Ausdruck. Anna Torv als Helen braucht dagegen nur einen Sekundenbruchteil, um vom Häufchen Elend zur souveränen Bildschirmerscheinung zu werden, sobald das Rotlicht angeht.

Serie atmet den Geist der 80er-Jahre

2022 Jahr waren „Die Newsreader“ in Australien ein Riesenerfolg. Sehr nachvollziehbar! Die Serie atmet bIs ins Detail den Geist der 80er Jahre, von der Ausstattung bis in die Kameraarbeit und den schimmernden Synthiepop.

Mit einem differenzierten Figurenensemble erzählt sie von Einzelkämpfern im Licht der Öffentlichkeit, vom süchtig machenden Adrenalin der Livesituation, aber auch vom skrupellosen Einsatz für eine quotenträchtige Story und vom bulldozerhaften Umgang mit Menschen. Begleiterscheinungen, die in der Newsbranche möglicherweise zeitlos aktuell sind.

„Die Newsreader“, Arte Mediathek