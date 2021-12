5.10.1969: Die BBC sendet „Monty Python’s Flying Circus”

,,Man muss neue Impulse in die Kunst geben und in dem jeweiligen Medium immer einen Weiterdreh finden”, sagt Künstler Tim Bengel im SWR2-Interview. Er hat große Bekanntheit mit seinem goldenen Bagel erlangt und Hunderttausende folgen seiner Kunst auf Instagram. Man müsse sich auch überlegen, wie man seine Kunst kommuniziert und man muss Nutzer in den ersten Sekunden packen. Sein Wiedererkennungsmerkmal ist Sand und Gold, der dann runterrieselt, wenn er das Bild aufstellt und das Werk so zum Vorschein tritt.

Zu sehen ist das Ganze in der neuen SWR-Webdoku ,,Wie werde ich..?”

Dort will Steffen König herausfinden, wie er Comedian, Deutschrapper, Künstler und Balletttänzer werden kann. Dabei stellen ihm Moritz Neumeier, Rote Mütze Raphi, Tim Bengel und Carolin Steitz in jeder Folge eine ganz besondere Aufgabe. mehr...