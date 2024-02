Laut einer Studie folgen 91 Prozent aller unter 40-jährigen Deutschen Influencern im Internet. Bei Instagram, Facebook, YouTube oder TikTok zeigen Influencer mehr oder weniger echt ihr Leben oder zumindest Ausschnitte davon.

Wir haben mit SWR1 Redakteur Torsten Buschmann über dieses erstaunliche Ergebnis gesprochen.

Geht es bei Influencern nur ums Verkaufen?

Letztlich ist es einfach nur ein riesiger Werbemarkt. Neben einer großen Reichweite, also Zahl der Personen, die Influencer über Social-Media erreichen, besteht ihr tatsächlicher Wert in ihrer Authentizität. Dadurch wird Werbung, zum Beispiel für ein neues Pflegeprodukt, eher als Tipp denn als Werbung wahrgenommen.

37 Prozent der Befragten gaben an, dass sie ganz bewusst Produkte kaufen, weil sie ihnen von Influencern empfohlen wurden. Die Hälfte der Befragten sieht Influencer auch als echte Vorbilder. Dabei geht es nicht nur um den Lifestyle oder Klamotten, teilweise wird auch der eigene Wertekompass oder politisches Denken beeinflusst. Ein Gefälle beim Folgen gibt es zwischen Männern und Frauen: Rund 62 Prozent der Frauen haben angegeben, gerne mal auf Influencer-Tipps zu hören, bei Männern sind es nur 38 Prozent.

Marketing mit Influencern ist beliebt: sie wirken vertrauenswürdig und können innerhalb kurzer Zeit tausende Menschen erreichen. Pexels / RonLach

Was verdienen Influencer?

Das ist sehr individuell. Jeder Influencer legt seinen Werbepreis selbst fest. Er oder sie merkt ja dann, ob es Unternehmen gibt, die bereit sind, so viel Geld für die Werbung zu bezahlen oder eben nicht. Es gibt Richtwerte, die Sven Pagel, Professor für Medienmanagement an der Hochschule in Mainz, so formuliert:

Für diese mittlere Gruppe, mit vielleicht um die 250.000 Followern, geht man davon aus, dass sie zwischen 500 und 5.000 Euro pro Post verdienen. Dazu kommen natürlich noch Einnahmen durch Events oder Ähnliches.

Kann jeder einfach so Influencer werden?

Im Prinzip schon, aber es ist nicht jeder erfolgreich damit. Dazu gehören auch gute Ideen und wie überall etwas Glück. Es gibt auch einige erfolgreiche Influencer, die ursprünglich aus Rheinland-Pfalz kommen. Viele präsentieren sich dann zum Beispiel als ständig "on tour". Da lässt sich der aktuelle Standort gar nicht mehr so genau benennen.

Ein gutes Beispiel ist Julia Römmelt. Sie kommt eigentlich aus Bad Hersfeld und hat früher bei der Stadtverwaltung Germersheim gearbeitet. Dann ist sie mit Bikini-Fotos erfolgreich geworden und im Playboy gelandet. Heute hat die 30-jährige 1,3 Millionen Follower bei Instagram.

Im Vergleich dazu bringt es der rheinland-pfälzische Musiker Mark Forster bei Instagram "nur" auf rund 1,1 Millionen und Schlagerstar Helene Fischer auf "nur" rund eine Million Follower.

Ein weiteres Beispiel für eine erfolgreiche Influencerin ist Kim Schiele aus Ludwigshafen. Die Krankenschwester in der Unfallklinik in Oggersheim hat irgendwann angefangen, ihren Krankenhausalltag zu posten. Jetzt folgen ihr schon mehr als 700.000 Menschen.

life hack: do what you love and you’ll never have a problem with Monday ❤️

Jannik Diefenbach aus Mainz hatte die Idee, seinen Opa in hippen Klamotten zu fotografieren. Inzwischen hat er sein eigenes Modelabel und mehr als 2,3 Millionen Follower bei Instagram.

Rettungssanitäter als Influencer

Marcel Wilhelm ist einer der bekanntesten Rettungssanitäter Deutschlands und zeigt auf Social Media, wie sein spannender Arbeitsalltag aussieht. In der Notfallrettung ist er regelmäßig in Frankfurt im Einsatz. Er war auch jetzt Gast in SWR1 Leute.