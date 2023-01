Sänger Mark Forster wird 40

Wer kennt ihn nicht in der Pfalz? Mark Forster aus Winnweiler. Heute feiert der Sänger seinen 40. Geburtstag.

Am 11. Januar 1983 wurde Mark Forster in Kaiserslautern geboren. Aufgewachsen ist er in Winnweiler im Donnersbergkreis. Nach einem Studium der Betriebswirtschaftslehre hat er versucht, sich als Singer/Songwriter einen Namen zu machen. Bekannt wurde er dann ab 2007, als er mit Kurt Krömer als Sidekick unterwegs war. Für dessen Fernsehshow "Krömer – die internationale Show" hatte Forster bereits die Titelmelodie geschrieben.

Erste Single und erstes Album 2012

Sein Debutalbum „Karton“ wurde mehr als 100.000 Mal verkauft und landete in den deutschen Charts auf Platz 45. Seitdem führte der Karriereweg von Mark Forster immer weiter nach oben. Unter anderem wurde er Juror in der Gesangsshow "The Voice of Germany" und veröffentlichte weitere Alben.

Stadionkonzert in Kaiserslautern

Sehnsüchtig warten die Fans von Mark Forster auf das Konzert des Pfälzers auf dem Betzenberg. Zunächst wegen Corona, musste das Konzert dann aus unterschiedlichen Gründen immer wieder verschoben werden. In diesem Jahr soll es dann aber soweit sein: Am 24. Juni will FCK-Fan Forster endlich im Fritz Walter-Stadion auf der Bühne stehen.

Pate der ARD Themewoche "Wir gesucht"

Im November 2022 war Forster Pate der ARD Themenwoche "Wir gesucht - was uns zusammenhält".