Wir haben mit Dr. Julia Fischer darüber gesprochen, was mit unserem Körper passieren kann, wenn wir einen Monat lang komplett auf den Alkohol verzichten.

Ein Monat Verzicht auf Alkohol

SWR1: Ist ein Monat Verzicht auf Alkohol nicht zu wenig?

Dr. Julia Fischer: Besser ist es natürlich, man hält noch länger durch. Das würde einem der Körper schon danken. Aber es ist total faszinierend, was so ein Monat schon alleine machen kann.

Die Vorteile beginnen nach wenigen Tagen. Schon nach drei Tagen schläft man viel besser als vorher. Der Körper kann besser regenerieren und man wird leistungsfähiger. Ein Monat bringt schon ganz viel.

SWR1: Warum ist es so schwer auf Alkohol zu verzichten?

Fischer: Leider setzt der Gewöhnungseffekt sehr schnell ein. Wenn man schaut, was wir Deutschen im Durchschnitt trinken, dann ist das schon pro Person ein Glas Wein oder auch eine Flasche Bier pro Tag. Es ist leider so, dass der Körper sich da ganz schnell daran gewöhnt.

Der Alkohol stimuliert das Belohnungssystem und das ist einfach so angelegt. Wenn dem was gefällt, dann will es davon mehr. Da sind die Gewöhnungseffekte fatal. Das stellt sich ganz, ganz schnell ein.

Ein Monat ohne Alkohol: So verbessert sich Schlaf, Gesundheit und das Hautbild

SWR1: Was genau bringt ein Monat ohne Alkohol?

Fischer: Das eine ist, wie erwähnt, dass wir wirklich ganz schnell viel besser schlafen. Was dazu führt, dass die Stimmung besser ist, dass wir leistungsfähiger sind, und uns besser konzentrieren können.

Alkohol, selbst wenn es nicht viel war oder der Alkoholkonsum zwei, drei Tage zurückliegt, stört die Tiefschlafphase. Das heißt gerade in der zweiten Hälfte der Nacht wacht man häufiger auf und das merkt man dann am nächsten Tag.

Ein Monat Alkoholverzicht bringt schon ganz viel.

Alkohol ist auch ein Zellgift und schädigt das Herz-Kreislauf-System, das Gehirn und erhöht das Krebsrisiko. Wenn wir das einstellen, dann ist das positiv für das Herz-Kreislauf-System. [...]

Alkohol schädigt auch die Leber. Die ist ein wahnsinnig faszinierendes Organ. Sie fängt wirklich nach wenigen Tagen oder nach ein paar Wochen an, sich komplett zu regenerieren.

Wenn man ein ganzes Jahr auf Alkohol verzichtet, hat sie sich komplett erneuert. Dann laufen sämtliche Stoffwechselprozesse besser und die Blutwerte sind besser.

SWR1: Welche Auswirkungen hat Alkohol auf unsere Haut?

Fischer: Es ist tatsächlich so, dass der Alkohol dem Körper und damit auch der Haut Wasser entzieht. Die Haut wird ein bisschen faltiger und neigt auch mehr zu Unreinheiten.

Wenn wir den Alkohol weglassen, kann sich die Haut richtig schön regenerieren, wird wieder aufgepolsterter und sieht frischer aus.

Gewichtsverlust durch Alkoholverzicht: Weniger Kalorien, besserer Fettabbau

SWR1: Nehmen wir ohne Alkohol auch ab?

Fischer: Das kann tatsächlich so einen kleinen Figur-Boost geben, weil Alkohol zum einen viel Kalorien hat und zum anderen auch den Fettabbau im Körper hemmt.

Wenn wir den Alkohol weglassen, dann nehmen wir zum einen weniger Kalorien zu uns und der Körper kann das Fett besser loswerden. Wenn man also auf Alkohol verzichtet, kann es sein, dass so ein, zwei Kilo einfach nur dadurch flöten gehen.

Das Interview führten Steffi Stronczyk und Michael Lueg.