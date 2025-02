per Mail teilen

Julia Fischer freut sich darauf, Sie beim SWR-Magazin "Doc Fischer" begrüßen zu dürfen. Wenn Sie Fragen zum wöchentlichen Gesundheits-Schwerpunkt haben, rufen Sie uns an oder mailen Sie uns hier.

Die Ärztin und Journalistin Dr. Julia Fischer präsentiert jeden Mittwoch um 20.15 Uhr neueste medizinische Erkenntnisse und Behandlungsmethoden und gibt Tipps, wie man fit und gesund bleiben kann. "Doc Fischer" blickt hinter die Kulissen von Kliniken, ist nah dran an Ärzten und Forschung und beantwortet Fragen, die Patientinnen und Patienten bewegen.

Doc Fischer-Sendung am 12. Februar 2025

In der kommenden Sendung werden wir im Schwerpunkt das Thema Aneurysmen behandeln - also krankhafte Erweiterungen von Blutgefäßen, die durch eine Schwäche der Gefäßwand entstehen. Haben Sie Fragen dazu, etwa warum das im Alter häufiger vorkommt und was sich dagegen machen lässt? Dann schreiben Sie uns gerne.

Themen der Sendung am 5. Februar 2025

Carrageen – wie gefährlich ist der Zusatzstoff?

Sport im Winter

Im Fokus: Darmträgheit

