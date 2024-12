Tipps von Doc Julia Fischer

Der Kopf dröhnt und im Magen rumort es nach der Feier. Wir haben Dr. Julia Fischer, Ärztin und Moderatorin der SWR Gesundheitssendung "Doc Fischer", gefragt, was gegen Kater hilft.

SWR1: Funktioniert bei einem Kater der Klassiker Wasser und Aspirin?

Julia Fischer: Tatsächlich ist das nicht so schlecht. Ich würde nicht zu Aspirin raten, sondern eher zu Ibuprofen. Das hat offensichtlich einen besseren schmerzstillenden Effekt. Und ist auch wirksam gegen Entzündungen, weil vermutlich auch Entzündungsprozesse beim Kater eine Rolle spielen.

Alle glauben, viel Wasser hilft. Tatsächlich sind wir durch Alkohol aber gar nicht so dehydriert, wie wir immer denken. Wasser hilft, wenn man durstig ist, aber ist nicht so wirklich die Wunderwaffe.

SWR1: Was passiert im Körper eigentlich, wenn der sich nach einer Feier so anfühlt?

Fischer: So ganz genau weiß man es nicht. Man geht aktuell davon aus, dass beim Alkoholkonsum ein Abbauprodukt vom Alkohol entsteht, das Acetaldehyd. Das ist ein Gift, ist Zelltoxisch und schadet der Leber.

Das fördert aber auch Entzündungsprozesse im Körper und führt dann zu diesen Kopfschmerzen und dazu, dass man sich ganz schlecht fühlt. Es dauert leider einfach eine Weile, bis der Körper das wieder ausgeschieden hat und bis die Leber das wieder entgiftet hat. Da muss man dann leider durch.

SWR1: Und was braucht der Körper in diesem Zustand?

Fischer: Das, was tatsächlich am besten hilft, ist zum Beispiel eine Ibuprofen. Davon aber nicht zu viel - die vierhunderter Tablette kann man da nehmen. Wasser ist immer gut. Was am Ehesten hilft, sind frische Lebensmittel mit ganz viel Vitaminen und Flüssigkeit mit sekundären Pflanzenstoffen. Sprich Obst und Gemüse und Salat. Da zeigen sich bessere Effekte auf das Wohlbefinden als der Rollmops oder was man oft so denkt.

Man hat auch immer gedacht hat, dass man viele Elektrolyte verliert, wenn man viel trinkt. Tatsächlich muss man vor allem auf Toilette, weil man auch viel Flüssigkeit zugeführt hat. Aber das heißt nicht, dass der Körper dadurch ganz viel Wasser und Elektrolyte verliert.

Studien haben gezeigt, wir verlieren nicht viele Salze durch das Trinken. Das heißt, wir müssen uns auch gar nicht so viele wieder zufügen. Aber Kaffee hilft, Ibuprofen hilft und frische Lebensmittel, wie Salat und Obst.

SWR1: Gibt es irgendwas, womit man vorbeugen kann?

Fischer: Die Grundlage ist gut, dass man wirklich vorher, bevor man trinken geht, ein gutes Essen gegessen hat, weil dann der Alkohol langsamer ins Blut übertritt und die Leber nicht so direkt überfordert. Ansonsten hilft leider nur weniger trinken.

