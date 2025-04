Seit letzter Woche haben sich WhatsApp und Instagram bei vielen auf dem Smartphone verändert. "Meta", der Konzern hinter den Apps, hat seine eigene KI integriert. Was bedeutet das?

Einer der bekanntesten KI-Chatbots der Welt ist vermutlich ChatGPT von der Firma OpenAI. Aber auch Meta, der Mutterkonzern von Facebook, WhatsApp und Instagram, hat seine eigene künstliche Intelligenz – Meta AI. Die gibt es schon in den USA zum Beispiel schon seit 2023 und kommt jetzt nach und nach auch bei uns in Europa auf den Smartphones an.

Warum kommt Meta AI erst jetzt nach Europa?

Das liegt an sehr langen Verhandlungen, die Meta führen musste, da die EU aus Datenschutzgründen lange keine Freigabe für die KI von Meta in Europa gegeben hat. Der Konzern musste hier einige Anpassungen vornehmen, damit die EU schließlich die Freigabe erteilen konnte.

In den USA wurde Meta AI bereits 2023 vorgestellt. Dass das Feature erst jetzt bei uns eingeführt wird, liegt an den strengeren Datenschutzbestimmungen in der EU. Hier musste der Facebook-Mutterkonzern noch einiges nachregeln, damit die KI in Europa zugelassen wird. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Zoonar | DesignIt

Jetzt taucht nach und nach bei WhatsApp, Instagram und anderen Apps von Meta die KI auf. Bei WhatsApp ist das ein kleiner blau-roter Kreis auf dem Bildschirm. Wer da draufklickt, gelangt in ein Chatfenster, das wie ein normaler WhatsApp-Chat aussieht. Hier können wir als Nutzer mit der KI chatten und Fragen stellen.

Bei Instagram ist die Meta AI in der Suchleiste bei unseren privaten Nachrichten (DMs) eingebaut. Dort können wir oben in der Suchleiste einfach eine Frage an den Chatbot stellen.

In Europa gibt es (noch) nicht alle Funktionen von Meta AI

Während mit der KI in anderen Ländern neben Fragen auch schon Bilder erstellt oder bearbeitet werden können, hat die europäische Version der KI diese Funktion aktuell noch nicht. Wer dort nach der Erstellung eines Bildes fragt, bekommt von der KI die Antwort: "Ich kann leider noch keine Bilder für dich erstellen. Dieses Feature wird aber in Kürze für dich verfügbar sein."

Warum integriert Meta eine Künstliche Intelligenz in WhatsApp, Instagram und Co.?

Die Einbindung von künstlichen Intelligenzen und Chatbots in unseren Alltag ist für viele Menschen schon ganz normal. Das geht von einfachen Fragen nach Fakten wie zum Beispiel "Wie hoch ist das Empire State Building?" bis zur Kündigung des Mobilfunkvertrages. Außerhalb von Chatbots sind künstliche Intelligenzen auch im Hintergrund eingebunden, sodass wir oft gar nicht merken, dass wir mit einer KI interagieren.

Viele Menschen nutzen Künstlicher Intelligenz schon ganz selbstverständlich in ihrem Alltag. Jetzt gibt es auch bei Instagram und WhatsApp einen integrierten KI-Chatbot. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk imageBROKER | Unai Huizi

Für Meta bedeutet die Integration der KI in seine Programme, dass wir mitunter mehr Zeit innerhalb seiner Programme verbringen und sie auch mit mehr Informationen oder Fragen füttern.

Für die Nutzung anderer KI-Programme und Chatbots wie zum Beispiel ChatGPT müssen wir wieder eine App verlassen und eine neue App öffnen. Der Vorteil für Meta ist, dass wir alles in einer App haben, was die Handhabung schneller und einfacher macht.

WhatsApp, Instagram und Co. – Was weiß Meta AI über mich?

Wenn man die KI selbst innerhalb des Chats fragt, welche Daten sie über einen hat, heißt es: "Ich habe keinen Zugriff auf persönliche Daten über dich, wie z.B. deinen Namen, deine Adresse oder deine Kontaktdaten. Ich bin so programmiert, dass ich keine persönlichen Daten speichere oder verarbeite."

Die KI kann laut eigenen Angaben nur die Informationen verarbeiten, die man ihr innerhalb des Chats gibt. Diese werden laut der KI auch gespeichert. Darüber hinaus soll Meta AI aber nicht auf andere Chats zugreifen. Wenn ich ihr also aktiv im Chat meinen Namen, Adresse und Telefonnummer gebe, können diese gespeichert werden, sonst nicht.

Kann ich die KI Meta AI von meinem Smartphone löschen?

Nein, Meta AI ist Bestandteil der Programme von WhatsApp, Instagram und anderen Produkten des Meta-Konzerns und kann nicht vom Smartphone gelöscht werden. Wenn ihr mit Meta AI innerhalb von WhatsApp zum Beispiel gechattet habt, dann taucht dieser Chat – wie andere Chats auch – einfach in der Liste eurer Chats auf.

Wenn ihr diesen Chat dort aber nicht sehen möchtet, könnt ihr wie bei anderen Kontakten auch die Funktion "Chat archivieren" oder "Chat löschen" nutzen. Damit blendet ihr allerdings nur den Chat aus. Die Funktion bleibt weiterhin auf eurem Smartphone installiert.

Kann ich die KI aus WhatsApp oder Instagram wieder löschen? Das fragen sich vielleicht einige Nutzer. Die einfache Antwort lautet "Nein", aber wir können die Daten und Anfragen mit einem einfachen Befehl von unserem Handy und den Meta-Servern löschen lassen. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk NurPhoto | Jonathan Raa

Es gibt allerdings die Möglichkeit, alle Fragen und Chats, die man innerhalb des Meta-AI-Chats geschrieben hat zu löschen oder auf die "Standardeinstellungen" zurückzusetzen. Damit sollt ihr eure Daten aus diesem Chat auch von den Meta-Servern löschen können.

Um das zu tun, braucht ihr nur den Befehl "/reset-ai" in den Chat einzutippen und abzusenden. Dann bekommt ihr die folgende Nachricht: "The AI will be reset to its default state. The AI's copy of this conversation will be deleted from Meta servers."

Frei übersetzt bedeutet das, dass der Chat zurückgesetzt wird und die Kopie der Chats von den Meta-Servern gelöscht wird.