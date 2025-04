Fremdverliebt in Beziehung – Was tun?

per Mail teilen

Fremdverliebt – ein Gefühl, das viele kennen, aber das nur selten offen angesprochen wird. Es passiert oft unerwartet: Man ist in einer festen Beziehung und plötzlich taucht diese eine Person auf, die einen völlig aus der Bahn wirft – und der Gedanke an diese Person lässt einen nicht mehr los.

Laut einer Studie der Partnervermittlung "ElitePartner" hat bereits jeder zweite Mensch einmal diese Erfahrung gemacht. Was in dieser Situation passiert und wie man am besten damit umgehen kann, weiß SWR1 Redakteurin und Paarberaterin Sabine Hub.

Fremdverliebt in einer Beziehung: Normal oder ein Warnsignal?

SWR1: Bedeutet es, dass meine Beziehung zu Ende geht, wenn ich mich zu jemand anderem hingezogen fühle?

Sabine Hub: Ganz klar, Nein. Es ist erstmal ganz normal, wenn so etwas passiert, gerade wenn ihr schon lange zusammen seit. Die Liebe wird in der Partnerschaft zwar mit der Zeit immer tiefer, aber auch weniger aufregend und dein Körper reagiert nicht mehr so stark auf deinen Partner oder deine Partnerin. Triffst du dann dann plötzlich jemand anderen interessanten ist alles ganz neu und unbekannt – und deine Hormone und dein Körper spielen verrückt.

Vielleicht kriegst du diese Person sogar nicht mehr aus dem Kopf. Das hat aber oft überhaupt nichts mit deiner Liebe zu deinem Partner deiner Partnerin zu tun. Beide Gefühle sind parallel möglich. Schuldgefühle sind da nicht angebracht. Aber es ist natürlich wichtig, wie du mit deinen Gefühlen umgehst.

Bedürfnisse erkennen: Was fehlt in der Beziehung, wenn ich mich fremdverliebt habe?

SWR1: Und wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen?

Hub: Erstmal Ruhe bewahren und nichts überstürzen [...] und vor allem erstmal darüber nachdenken, warum du dich fremdverliebt hast. Da geht es nämlich ganz oft um ein Bedürfnis, dass in der jetzigen Beziehung gerade nicht erfüllt wird. Schau mal darauf, was dir fehlen könnte, vielleicht zum Beispiel Bestätigung. Die wird in einer langen Beziehung oft immer weniger, vor allem, wenn Kinder da sind.

Vielleicht nehmt ihr euch keine Zeit mehr zu zweit oder euch fehlt körperliche Nähe. Wenn dann plötzlich ein toller Typ oder eine tolle Frau um die Ecke kommt und dir Komplimente macht, gibt dir das natürlich ein tolles Gefühl. Du fühlst dich plötzlich wieder gesehen und denkst vielleicht auch, dass ein Leben mit dieser Person komplett anders sein könnte. Aufregend, leidenschaftlich – so stellt man sich das zumindest vor.

Du kannst aus diesem fremdverliebt sein etwas Positives für deine Beziehung ziehen, es als Chance sehen, mit deinem Partner, deiner Partnerin noch mal neu draufzuschauen, was ihr anders machen wollt.

Fremdverlieben als Chance für die eigene Beziehung

SWR1: Aber wie komme ich da wieder raus?

Hub: Denk das Szenario mal zu Ende. Wie wäre das wirklich mit dieser anderen Person zusammen zu sein, wenn der Sex nicht mehr so aufregend ist und ihr einen gemeinsamen Alltag habt? Gibt es dann wirklich noch etwas, das euch verbindet?

Natürlich kann es auch sein, dass deine Beziehung wirklich zu Ende ist, vor allem, wenn sie dir nicht mehr guttut. Wenn du jedoch eigentlich in deiner Beziehung glücklich warst, bevor du diese andere Person getroffen hast, ist es oft sinnvoll, dass du auf diese unerfüllten Bedürfnisse schaust und überlegst, wie du diese in deiner jetzigen Beziehung erfüllen kannst.

Was brauchst du, um dich von deinem Partner, deiner Partnerin wieder gesehen zu fühlen? Und was kannst du vielleicht auch selbst dafür tun, dass eure Beziehung wieder spannender wird? Beispielsweise etwas Überraschendes ausprobieren, wie dem Partner oder der Partnerin heimlich einen Zettel mit einem schönen Kompliment zuzustecken oder in reizvoller Unterwäsche die Tür aufmachen. Das braucht Mut, hat aber einen großen Effekt und löst natürlich bei dem anderen, der anderen auch die Bereitschaft aus, etwas für die Beziehung zu tun.

Du kannst aus diesem fremdverliebt sein etwas Positives für deine Beziehung ziehen, es als Chance sehen, mit deinem Partner, deiner Partnerin noch mal neu draufzuschauen, was ihr anders machen wollt. [...] Es gibt natürlich auch Paare, die sich gemeinsam dafür entscheiden ihre Beziehung zu öffnen.

Fremdverlieben beichten? Wann ihr von euren Gefühlen erzählen solltet

SWR1: Sollte ich meinem Partner meiner Partnerin beichten, dass ich mich fremdverliebt hatte? Oder ist es besser, das für mich zu behalten?

Hub: Das kommt sehr darauf an, wie offen ihr generell in eurer Beziehung über Gefühle und emotionale Herausforderungen sprechen könnte und wie viel Ehrlichkeit dein Partner, deine Partnerin auch aushalten kann. Ich würde es eher für mich behalten, vor allem, wenn du nicht vorhast, deine Gefühle für diese andere Person auszuleben. Das verunsichert deinen Partner, deine Partnerin nur unnötig.

Wenn du es aber trotzdem sagen möchtest, dann darfst du dich auf jeden Fall auch in Geduld üben. So etwas zu verarbeiten, erfordert Zeit und viele Gespräche zu denen du dann auch bereit sein solltest.