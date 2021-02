per Mail teilen

Experten sind sich einig: Ein Ausweg aus der Pandemie kann nur eine erfolgreiche Impfkampagne liefern. Aber bis genügend Menschen geimpft sind, erkranken andere immer noch schwer an COVID-19 und müssen behandelt werden. Welche Medikamente stehen dafür zur Verfügung?

Seit Beginn der Pandemie waren immer wieder viele Medikamente als mögliche Therapie gegen COVID-19 im Gespräch. Viele, zum Beispiel Hydroxychloroquin und Remdesivir, zeigten kaum oder gar keine Wirkung. Andere wie Dexamethason oder handelsübliches Aspirin stellten unter Beweis, dass sie in der Lage sind, das Leiden von Corona-Infizierten zu senken.

Antivirale Medikamente sind schwer zu entwickeln

Krankheiten, die durch Viren ausgelöst werden, sind nur schwer medikamentös behandelbar. “Breitband-Virostatika”, die mit Antibiotika gegen Bakterien vergleichbar wären, gibt es nicht, beziehungsweise sie sind bei weitem nicht so effektiv wie Antibiotika. Eine effektive medikamentöse Behandlung gegen HIV zum Beispiel, gab es erst ungefähr 15 Jahre nach Ausbruch der Pandemie – und diese ist sehr komplex und führt immer noch zu teils schweren Nebenwirkungen.

Deswegen wurde bei der Suche nach wirksamen Medikamenten gegen das Coronavirus, neben der Entwicklung neuer Medikamente, auch schnell ein großes Augenmerk auf bereits bekannte antivirale Medikamente gelegt – Remdesivir wurde zum Beispiel ursprünglich als Ebola-Medikament entwickelt. Andere Medikamente bekämpfen gar nicht das Virus selbst, sondern nur Symptome, die es hervorruft.

Grundsätzlich lassen sich die untersuchten medikamentösen Therapien in diese Gruppen einteilen:

Antivirale Medikamente: bekämpfen das Virus direkt, indem sie es zum Beispiel daran hindern, in Zellen einzudringen oder sich zu vermehren. Beispiele: Remdesivir, Hydroxychloroquin, Kombinationsbehandlung mit Lopinavir/Ritonavir

Stärkende Immunmodulatoren: unterstützen das Immunsystem im Kampf gegen das Virus. Das kann besonders bei immungeschwächten Patienten wichtig sein. Beispiele: Rekonvaleszentenplasma, Antikörpertherapie

Dämpfende Immunmodulatoren: drosseln das Immunsystem. Was sich kontraproduktiv anhört, kann wichtig sein, um Überreaktionen des Immunsystems, wie den lebensgefährlichen Zytokinsturm, zu verhindern. Beispiele: Dexamethason, Tocilizumab

Blutverdünner: Gerade Patienten, die lange liegen, haben ein erhöhtes Thromboserisiko. Aber es ist auch möglich, dass das Coronavirus direkt oder indirekt Blutgerinnsel auslöst. Dadurch entstehende Komplikationen können durch Blutverdünner minimiert werden. Beispiele: Aspirin, Heparin

Dann gibt es noch eine Reihe anderer Medikamente, die Symptome einer COVID-19-Erkrankung, vor allem der Lungenentzündung, mindern und so Patienten helfen könnten, sich schneller zu erholen

Die Wirksamkeit von Remdesivir gegen das Coronavirus wurde widerlegt SWR

Wie bereits erwähnt gestaltet sich die Suche nach wirksamen antiviralen Medikamenten sehr zäh. Bisher konnte noch für kein Medikament eine direkte Wirkung gegen das Coronavirus nachgewiesen werden. Früh wurden große Hoffnungen in Remdesivir gelegt. Positive Studienergebnisse, die in den USA zu einer Notfallzulassung führten, wurden allerdings in der großangelegten Solidarity-Studie der Weltgesundheitsorganisation widerlegt. Forschende gehen heute davon aus, dass Remdesivir kaum oder keine Wirkung auf das Virus hat.

Antivirale Medikamente können auch noch später wichtig sein

Viele andere antivirale Medikamente befinden sich aktuell in klinischen Wirksamkeitsstudien. Oft arbeiten Forschergruppen, Gesundheitsbehörden und Pharmaunternehmen zusammen, um ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus zu finden. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass ein oder mehrere dieser Medikamente marktreif werden, bevor die Impfkampagne einen ausreichenden Schutz der Bevölkerung erzielt hat. Trotzdem könnten die Medikamente auch dann noch wichtig sein, da es gut sein kann, dass SARS-CoV-2 endemisch wird, also gar nicht mehr verschwindet, wie zum Beispiel die Grippe.

Immunsystem kann entweder unterstützt oder gedämpft werden

Die Unterstützung des Immunsystems entweder mit Blutplasma von Menschen, die eine Corona-Infektion hinter sich haben, das Antikörper gegen das Virus enthält, oder mit im Labor hergestellten Antikörpern dagegen zeigte bereits immer wieder Wirkung. Letztere Variante ist dabei besser kontrollierbar – so können besonders effektive, sogenannte neutralisierende Antikörper gezielt eingesetzt werden. In Unikliniken wird diese Methode derzeit in Deutschland untersucht. Allerdings sollten Antikörper nur zu Beginn der Erkrankung eingesetzt werden. Später können sie eine Überreaktion des Immunsystems auslösen oder verstärken.

Das Antikörpermedikament Bamlanivimab wird auch an deutschen Unikliniken eingesetzt Imago IMAGO / Christian Grube

Um so eine Überreaktion zu verhindern werden auch Mittel eingesetzt, die das Immunsystem absichtlich herunterfahren. Als vergleichsweise effektiv erwies sich Dexamethason, dass den lebensgefährlichen Zytokinsturm verhindern kann. Auch die Rheumamedikamente Tocilizumab und Sarilumab zeigten in Studien bereits Wirkung: Das Risiko an COVID-19 zu sterben konnte bei Patienten, die auf der Intensivstation behandelt werden müssen, von mehr als 35% auf 28% (Tocilizumab) beziehungsweise gut 22% (Sarilumab) gesenkt werden.

Auch das Gicht-Medikament Colchicin zeigte in Studien, dass es in der Lage sein kann, den Zytokinsturm zu verhindern. Der Vorteil: Colchicin kann als Tablette genommen werden und wäre so eines der wenigen Corona-Medikamente, dass nicht gespritzt oder als Infusion verabreicht werden muss.

Blutverdünner gehören zur Standardbehandlung bei stationären Patienten

Ein grundsätzliches Problem bei Patienten, die lange liegen, ist das Risiko einer Thrombose. Außerdem wurden bei an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen auch Blutgerinnsel gefunden, die direkt oder indirekt durch das Virus ausgelöst sein könnten. Dem kann mit gut bekannten Blutverdünnern wie Heparin entgegengewirkt werden, dass häufig stationären Patienten gegeben wird. Auch gibt es Studien, die für handelsübliche Acetylsalicylsäure, besser bekannt als Aspirin, eine Wirkung zeigen konnten.

Blutverdünner, wie Acetylsalicylsäure, werden bei stationären Patienten häufig eingesetzt um das Risiko einer Thrombose zu minimieren Imago IMAGO / Science Photo Library

Eine regelmäßige Einnahme von Aspirin hat allerdings keinen vorbeugenden Effekt, der vor einer Corona-Infektion schützen könnte. Im Gegenteil, Menschen, die regelmäßig Aspirin nehmen, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit an COVID-19 zu sterben. Allerdings haben diese Menschen meist andere, gewichtigere Risikofaktoren – sie sind meist älter oder haben Herz-Kreislauf-Leiden. Die alleinige Einnahme von Aspirin stellt damit wahrscheinlich keinen eigenständigen Risikofaktor dar.

Künstliche Intelligenz hilft bei der Suche nach Medikamenten

Auf Grund der enormen Menge an möglichen Wirkstoffen – insgesamt werden tausende Wirkstoffe auf ihre Wirksamkeit gegen COVID-19 untersucht – gibt es auch Projekte wie Exscalate4cov, die Künstliche Intelligenz einsetzen, um die Suche nach einem geeigneten Medikament zu unterstützen. So könnten auch Wirkstoffe gefunden werden, die die Forschenden gar nicht auf dem Schirm haben.