Schon seit mehr als drei Monaten werden in den USA Antikörper-Medikamente gegen COVID-19 eingesetzt. In der EU sind diese Mittel noch nicht zugelassen. Zwei Forscherteams wollen die Probleme der Mittel aus den USA mit einem neuen Antikörper-Medikament beheben.

Wie gut die Antikörper Medikamente den Patienten in den USA helfen, ist nicht bekannt. Doch auch Deutschland will auf die Alternativen zu den Impfstoffen setzen. Bereits im Januar kaufte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gleich zwei der Antikörper-Medikamente aus den USA. Allerdings fehlt in Europa eine Zulassung dieser Mittel. Und auch viele Experten sehen den Einsatz kritisch – die Datenlage sei gering.

Der Ausbruch von schweren Symptomen soll verhindert werden

Wenn sich das Coronavirus im Körper ausbreitet, sollen im Labor hergestellten Antikörper als Medikament gegen COVID-19 das Virus blockieren. Doch wie gut sie wirken, ist umstritten.

Was aber klar ist: Kurz nach der Infektion können Kranke von den Antikörpern profitieren. Sie werden per Infusion verabreicht und blockieren im Körper Teile des Virus. Der Ausbruch von schweren Symptomen wie eine Lungenentzündung soll so verhindert werden. Patienten, die bereits Sauerstoff benötigen, dürfen mit den Antikörper-Medikamenten aus den USA nicht behandelt werden, sagt das zuständige Paul-Ehrlich-Institut. Zwei Forschungsteams von der Uniklinik Tübingen und der TU Braunschweig wollen das mit einem neuen Antikörper-Medikament ändern.

Antikörper können gefährliche Immunantwort hervorrufen

Die Herstellung eines Antikörper-Medikaments ist nicht einfach, denn Antikörper könnten Infektionskrankheiten verstärken. Das haben Studien bereits bei anderen Viren gezeigt. Auch bei COVID-19 halten Experten diesen negativen Effekt für denkbar. Der Grund: die Antikörper blockieren nicht nur das Virus, sondern ein bestimmter Teil des Antikörpers stimuliert die Immunzellen. Normalerweise ist das gewollt, doch eine zu starke Immunantwort kann gefährlich sein. Den Forschenden, wie Professor Helmut Salih an dem Uniklinikum Tübingen, war es deshalb wichtig, diesen Teil zu neutralisieren. Damit könne der Antikörper keine Überreaktion des Immunsystems hervorrufen.

Antikörper blockieren nicht nur das Virus, sondern stimulieren auch eine Immunantwort. Doch eine zu starke Immunantwort kann gefährlich sein. Imago IMAGO / Science Photo Library

Das Team aus Tübingen forscht im Kampf gegen den Krebs schon länger an Antikörpertherapien. Für die Medikamente gegen Corona haben sie deshalb einen Vorteil, denn die Forschenden besitzen ein ganzes Archiv von Antikörperteilen. Aus diesem Grund ist es den Tübingern möglich, einfach das untere Antikörperteil auszuschalten, welches die Überreaktion des Immunsystems hervorrufen könnte. Der obere Antikörperteil, der an das Virus bindet, kommt aus Braunschweig.

Der Antikörper gegen das Coronavirus ist im Labor entwickelt worden. In einem Archiv mit zwei Milliarden Elementen des Immunsystems haben sie einen passenden Antikörper gefunden. Immer mit der Hoffnung, dass das entwickelte Antikörper-Medikament auch gegen mutierte, besonders ansteckende Coronavirus-Varianten schützt.

Wir wissen, dass wir mit unserem jetzigen Medikament noch Bindung haben – zum Beispiel gegen die englische Variante. Inwieweit, die Effizienz beeinträchtigt wird, wissen wir noch nicht. Prof. Stefan Dübel, Biotechnologe TU Braunschweig

Wann das Medikament einsetzbar ist, ist noch unklar

Seit Dezember 2020 ist in Deutschland das Antikörper-Medikament von Boehringer Ingelheim in der klinischen Phase. Konkrete Ergebnisse gibt es bisher nicht.

Auch AstraZeneca testet derzeit ein Antikörper-Medikament in klinischen Studien – und mit diesem wollen die Tübinger in den nächsten Wochen starten. Das Mittel wird an mehreren deutschen Standorten getestet, sodass möglichst schnell eine Notzulassung beantragt werden könnte – wenn es zu keinen Komplikationen kommt.

Das Tübinger Team will in den nächsten Wochen anfangen das Antikörper-Medikament in klinischen Studien zu testen. Doch wie schnell das geht, hängt auch von zusätzlichen Fördergeldern ab. Imago IMAGO / Lichtgut

Wie schnell eine Zulassung klappt hängt auch von zusätzlichen Fördergeldern ab. Während die US-Hersteller Millionen Dollar für die Entwicklung der Antikörper-Medikamente bekommen haben, wurde das deutsche Forschungsteam nur mit 40.000 Euro gefördert.

Natürlich wäre mit einer deutlichen Aufstockung der Finanzierung der ganze Prozess noch deutlich zu beschleunigen. Denn jetzt sind wir in einer Phase, wo es darum geht, die Produktionskapazitäten aufzubauen. Prof. Stefan Dübel, Biotechnologe TU Braunschweig

Wann das Medikament im Kampf gegen Covid-19 einsetzbar ist, weiß man nicht. Doch die Forscher und Forscherinnen sind sich sicher: Auch wenn das Medikament erst im nächsten Winter zugelassen wird, könnte es noch wichtig werden. Denn Patienten mit schweren Symptomen könnten im Krankenhaus besser behandelt werden.