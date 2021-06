In Großbritannien treibt sie die Infektionszahlen nach oben: die Coronavirus-Variante Delta, die zuerst in Indien gefunden wurde. Wird sie sich auch in Deutschland verbreiten? Und schützen Impfungen vor ihr?

In Großbritannien sind fast 80 Prozent der Erwachsenen einfach und über 50 Prozent sogar schon doppelt geimpft. Trotzdem steigen die Infektionszahlen. Wochenlang hatte die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Menschen um die 20 gelegen, jetzt liegt sie über 60 (Stand 10.06.21).

Delta-Virusvariante treibt Infektionszahlen in Großbritannien hoch

Der Grund dafür ist wohl die Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt und Mitte Mai von der Weltgesundheitsorganisation als “Variant of Concern”, also als besorgniserregend, eingestuft wurde. Sie hat sich in Großbritannien ausgebreitet und macht dort inzwischen den größten Teil der Neuinfektionen aus.

Eine Risikoanalyse des britischen Gesundheitsministeriums führt die schnelle Ausbreitung von Delta bislang hauptsächlich auf zwei Ursachen zurück: Die Variante ist ansteckender und Impfungen schützen weniger vor Übertragungen.

Jenny Harries, Leiterin der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde, warnt daher vor Delta:

„Da diese Variante mittlerweile in ganz Großbritannien vorherrscht, ist es nach wie vor wichtig, dass wir alle weiterhin so viel Vorsicht wie möglich walten lassen. (…) Wenn Sie berechtigt sind und dies noch nicht getan haben, lassen Sie sich bitte impfen und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre zweite Impfung erhalten. Es wird Leben retten.“

Jenny Harris, die Leiterin der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde, warnt vor der Delta-Variante und empfiehlt die Impfung. Imago IMAGO / i Images

Delta-Variante anscheinend ansteckender

Die Übertragbarkeit der Delta-Variante scheint größer zu sein als beim Wildtyp der ersten Welle sowie der Alpha-Variante, die in Großbritannien entdeckt wurde. Mit der Delta-Variante infizierte Menschen stecken offenbar mehr Menschen an. Laborversuche deuten laut der britischen Risikoanalyse außerdem auf eine stärkere Vermehrung der Viren im Körper hin. Es gilt daher als sehr wahrscheinlich, dass Delta deutlich übertragbarer ist als Alpha.

Impfschutz fällt geringer aus

Vor allem nach der ersten Impfung ist der Schutz vor Infektionen mit der Delta-Mutante wohl deutlich verringert. Eine noch nicht gegengeprüfte britische Studie kommt zu dem Ergebnis, dass der Schutz dann nur noch bei knapp 34 anstatt rund 51 Prozent liegt.

Nach der zweiten Dosis sei der Unterschied geringer, aber immer noch vorhanden: Anstatt zu rund 93 Prozent schützt das Mittel von Biontech noch zu etwa 88 Prozent. Der Astrazeneca-Impfstoff schützt demnach noch zu rund 60 anstatt 66 Prozent. Nach vollständiger Impfung ist der Impfschutz also immer noch gut.

Keine Daten gibt es bisher dazu, ob neben dem Schutz vor einer Erkrankung auch die Wirksamkeit vor einer Übertragung oder vor schweren Verläufen reduziert ist.

Ersten Ergebnissen zufolge schützt eine Einfachimpfungen deutlich weniger gegen die Delta-Variante. Bei doppelter Impfung ist der Impfschutz vergleichbar zum Wildtyp. Imago IMAGO / Pacific Press Agency

Gibt es Delta auch in Deutschland?

Die Virusvariante kommt in Deutschland nur selten vor – zumindest bisher. Ihr Anteil lag Ende Mai bei 3 Prozent. Laut dem Virusvarianten-Bericht des Robert Koch-Instituts von Anfang Mai kommt die Mutante derzeit vereinzelt in allen Bundesländern außer Thüringen und Bremen vor. Anders als in England scheint sie die Variante Alpha bisher aber nicht zu verdrängen.

Welche Auswirkungen wird die Virusvariante in Deutschland haben?

In Deutschland sinken die Infektionszahlen weiterhin. Außerdem kommt die Delta-Variante hier bisher kaum vor. Mehr Ansteckungen im Inland und das Eintragen der Mutante von außen könnten das aber ändern.

Derzeitige Einreisebeschränkungen können eine vermehrte Eintragung und weitere Ausbreitung der Variante möglicherweise verhindern. Andererseits gilt Delta als ansteckender. Daher wäre es naheliegend, dass sie sich auf lange Sicht gegen Alpha durchsetzen kann – auch ohne neue Viruseintragung.

Hans Kluge, der WHO-Regionaldirektor für Europa, geht davon aus, dass sich die Delta-Variante in Europa durchsetzen wird. Unklar bleibt dennoch, ob Delta dann auch zu mehr Erkrankungen und schweren Verläufen von Covid-19 führen würde.