Corona-Booster für alle – ja oder nein? Bei der Frage nach einer dritten Impfung gehen aktuell die Meinungen weit auseinander.

In den USA soll ab Ende September allen Erwachsenen eine dritte sogenannte Boosterimpfung angeboten werden. Der deutsche Virologe Christian Drosten, Institutsdirektor der Charité in Berlin, dagegen sagt, dass solchen Auffrischungen für die meisten Geimpften in Deutschland nicht nötig sind.

Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es bei der sogenannten dritten Impfung noch einige Fragezeichen. Vieles ist noch nicht ganz valide erforscht, es gibt viel Platz für unterschiedliche Einschätzungen. Klar ist, dass der Impfschutz mit der Zeit nachlässt.

Menschen mit schwachem Immunsystem

Gerade Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können sich also trotz Impfung anstecken und schwer erkranken. Dabei geht es zum Beispiel um Patientinnen und Patienten nach einer Organ-Transplantation oder Krebstherapie. Je länger die Impfung her ist, desto wahrscheinlicher wird das.

Aber auch das Immunsystem von älteren Menschen ist im Mittel nicht mehr so flexibel wie das von Jungen. Nicht alle konnten nach der Impfung einen langanhaltenden Schutz gegen das Coronavirus aufbauen. In den ersten Monaten nach der Impfung sind zwar auch die Seniorinnen und Senioren durch die Antikörper geschützt, die sie gebildet haben. Aber diese werden mit der Zeit weniger und das Immunsystem wird wehrloser. Hier könnte eine weitere Impfung schützen. Denn in einzelnen Fällen kann es sonst trotz Impfung zu schweren Erkrankungen oder sogar Todesfällen kommen.

Gerade Menschen mit schwachem Immunsystem können unter einer Corona-Infektion stark leiden. Imago Imago / Panthermedia

Einfluss der Delta-Variante

Die meisten Infizierten, die aktuell im Krankenhaus liegen, sind nicht geimpft. Jedoch kommt es schon jetzt und in Zukunft wahrscheinlich vermehrt zu Impfdurchbrüchen, bei denen vollständig Geimpfte erkranken. Der Grund ist die deutlich ansteckendere Delta-Variante des Virus.

Auch bei jüngeren Geimpften kann es durch Delta zu Schwierigkeiten kommen. Auch sie können trotz Impfung erkranken. Eine Covid-Erkrankung eines jungen Geimpften ist zwar deutlich unwahrscheinlicher als ohne Impfung, möglich ist es aber schon. Dies wird durch die Delta-Variante häufiger.

Brauchen wir eine dritte Impfung? Die Meinungen dazu gehen auseinander. Imago imago

Ansteckung durch Geimpfte

Wahrscheinlich können geimpfte Infizierte auch andere Menschen anstecken. Noch ist nicht klar, wie ansteckend sie sind und wie lange, aber aktuelle Studien zeigen, dass sie zumindest zeitweise die gleiche Virenlast in sich tragen wie ungeimpfte Infizierte. Eine Möglichkeit wäre es auf Nummer Sicher gehen und einfach alle ein weiteres Mal zu impfen, so wie die USA es tut.

Allerdings ist auch zu beachten, dass jüngere Menschen ohne Risikofaktoren nach einer Impfung in den meisten Fällen nicht mehr schwer erkranken, wenn sie sich anstecken. Todesfälle sind noch seltener. Die meisten dürften die Infektion nur ein paar Tage spüren, wenn überhaupt.

Jüngere Geimpften haben ein besseres Immungedächtnis als ältere Menschen. Wenn ihre Antikörper mit der Zeit weniger werden, kommen die Gedächtniszellen und weitere Immunzellen ins Spiel. Sie erkennen die Infektion und bekämpfen diese schnell.

Ansteckungen mit Covid-19 bei Geimpften sind möglich. Imago Imago / Westend61

Dritte Impfung nötig?

Wenn es darum geht, schwere Erkrankungen, Krankenhausaufenthalte und Todesfälle zu verhindern, dann ist eine dritte Impfung für alle wahrscheinlich nicht nötig. Deshalb haben sich einige Länder wie Deutschland, zunächst dazu entschieden nur besonders gefährdeten Personen eine Auffrischung der Impfung anzubieten.

Auch die WHO plädiert stark dafür, nicht alle ein weiteres Mal zu impfen. Sie sagt, eine dritte Impfung für Menschen, die schon vor einem schweren Verlauf geschützt sind, sei eine Verschwendung von Impfdosen. In anderen Teilen der Welt werden die nämlich dringend benötigt.