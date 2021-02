per Mail teilen

Das "Corona-Kabinett" hat nun die Zulassung von Selbsttests für Laien weiter verschoben, obwohl sie Gesundheitsminister Spahn für Anfang März angekündigt hatte. Grund: zu viele offene Fragen.

Schnelltest-Zulassung weiter verschoben

Seit dem 3. Februar 2021 dürfen Corona-Selbsttests in Deutschland verkauft werden. Anfang März war die Zulassung erster Tests auch in Deutschland geplant. Die entsprechende Medizinprodukte-Abgabeverordnung wurde dazu erweitert. Ab 1. März sollte es Gratis-Schnelltests für alle Bürger geben – perspektivisch auch Selbsttests für jedermann für zu Hause. So schnell wird daraus aber nichts. Das Corona-Kabinett unter der Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel bremste die Ankündigungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Unter anderem ist noch nicht geklärt, wie die Verteilung der Tests ablaufen soll. Wie oft man sich damit testen lassen muss, ebenfalls nicht.

Auch sei nicht klar, wie man sich bei einem positiven Ergebnis verhalten solle. Klare Regeln sollen nun bald besprochen werden. Es dauert also noch länger. Auf der anderen Seite gelten Schnelltests als wichtige Bausteine, um Infektionsketten zu durchbrechen. Zudem sind sie Teil einer Öffnungsstrategie.

Das "Corona-Kabinett" um Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eine Zulassung der Schnelltests für Laien in Deutschland vorerst verschoben. Imago imago images/IPON

Hohe Viruslasten aufdecken

Lange hat es in Deutschland geheißen, dass Schnelltests auf Covid-19 nicht in die Hände von Laien gehören. Sie könnten diese nicht richtig anwenden. Selbst die Schnelltests, die von Profis durchgeführt werden, wurden immer wieder schlecht geredet. Sie seien doch nur eine Momentaufnahme, nicht immer 100 Prozent zuverlässig und würden die Menschen so in trügerischer Sicherheit wiegen.

Außerdem würden sie nur jene herausfischen, die tatsächlich gerade eine hohe Virusmenge in sich trügen. Aber genau das macht ja den Charme der Tests aus. Diejenigen herauszufischen, die möglicherweise ohne es zu wissen, hoch ansteckend sind.

Schnelltests bisher teuer

Aus dem Grund sind sich mittlerweile alle Expert:innen einig, dass Schnelltests auch ein wichtiges Mittel sind, um Corona einzudämmen. Denn man kann mit Schnelltests möglichst viele Infizierte ausfindig machen, bevor sie andere anstecken.

Corona-Schnelltests waren bisher, mit ca. 50 Euro, verhältnismäßig teuer. Imago IMAGO / Martin Wagner

In Deutschland sind Corona-Schnelltests für Privatpersonen zur Zeit vor allem eins: teuer! Im Schnitt um die 50 Euro kostet die Testung in einem privaten Testlabor. Und dazu muss man extra hin. Diese Hürde ist so hoch, dass nur wenige sie nehmen können.

Schnelltests in Österreich und USA

Abhilfe schaffen sollen kostenlose Testmöglichkeiten, wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sie versprochen hat, und natürlich auch Selbsttests. In einigen anderen Ländern wird die Strategie der Selbsttests gegen Corona bereits breit angewandt. Und die Erfahrung dort zeigt, dass die Laien-Schnelltests durchaus praktikabel und einfach anzuwenden sind.

So hat für die USA die Arzneimittelbehörde FDA den ersten Corona-Test für zu Hause schon Mitte Dezember genehmigt – per Notfallzulassung. Und in Österreich vollziehen selbst Grundschülerinnen und Schüler zwei mal pro Woche einen Selbsttest. Wer darauf positiv reagiert, muss dann zu einem PCR-Testung, um sicherzugehen, dass die Diagnose stimmt.

Durch einen Schnelltest lässt sich innerhalb von 15 Minuten eine hohe Viruslast nachweisen. Imago imago images/ANE Edition

So können infizierte Kinder und Jugendliche ohne Symptome, aber mit hoher Viruslast – und diese sind eben besonders ansteckend – innerhalb von 15 Minuten gefunden und in Quarantäne geschickt werden. Dafür hat das österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die Schulen mit ausreichend Selbsttests von zwei bekannten Herstellern versorgt.

Bedingungen für die Zulassung

In Deutschland ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zuständig für eine befristete Sonderzulassung von Selbsttests auf Covid-19. Der Sprecher des Bundesinstituts Maik Pommer sagt, dass bisher 30 Hersteller diese Zulassung für Deutschland beantragt haben. Die Tests müssen dafür mehrere Voraussetzungen erfüllen. Zum Beispiel müssen sie bereits für die professionelle Anwendung mit einem CE-Zeichen zertifiziert sein. Außerdem müssen sie auch durch das Paul-Ehrlich-Institut positiv evaluiert worden sein. Weiter muss ihre Gebrauchstauglichkeit für Laien durch Studien unter Beweis gestellt werden. Das bedeutet, die Tests müssen von Laien sicher und verlässlich angewendet werden können.

Nach einem positiven Selbsttest könnte ein anschließender PCR-Test hohen Infektionsschutz für die Bevölkerung bieten und Menschen mit einer hohen Viruslast schneller identifizieren. Imago imago images/photonews.at

Sonderzulassung für Tests dauert

Seit ca. 2 Wochen liegen dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte die ersten Anträge vor, derzeit wird geprüft. Sprecher Maik Pommer rechnet Anfang März mit den ersten Sonderzulassungen für die Laien-Schnelltests auf Corona. Doch warum dauern diese Sonderzulassung gefühlt so lange?

Die Länge der Prüfverfahren hänge davon ab, so Pommer, wann die Hersteller die vollständigen Daten vorlegten. Laientests aus Österreich oder auch den USA könne das BfArM nicht einfach so auf die Zulassungsliste nehmen oder prüfen. Das Bundesinstitut könne nur reagieren, wenn die Hersteller selbst die Zulassung für ihre Selbsttests beantragen würden.