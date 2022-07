Was kann man essen, um zuzunehmen?

per Mail teilen

Zu mir kommen Patienten, die sagen: Ich muss die Torte nur anschauen und nehme schon zu. Und andere sagen: Ich kann essen wie ein Mähdrescher und ich nehme kein Gramm zu.

Hoher Grundumsatz: Wenn der Motor auf Hochtouren läuft

Es gibt den Begriff des Grundumsatzes. Das bedeutet, dass man in Ruhe, wenn man schläft bzw. liegt und gar nichts tut, schon Energie verbraucht. Das Herz muss schlagen, die Leber muss arbeiten, die Nieren werden durchblutet, das Hirn natürlich auch. Das ist wie ein Motor.

Dieser Motor kann bei manchen sehr niedrig laufen. Diese Menschen nehmen, ohne dass sie sehr viel essen, sehr viel zu. Bei anderen läuft der Motor quasi auf Hochtouren. Diese Menschen haben einen sehr hohen Grundumsatz, weswegen schon in Ruhe der Energieverbrauch sehr hoch ist.

Mögliche Erkrankungen vom Hausarzt ausschließen lassen

Wichtig ist natürlich, dass man vorweg andere Krankheiten wie etwa eine Schilddrüsenüberfunktion oder eine Magen-Darm-Krankheit ausgeschlossen hat. Auch Wurmerkrankungen können Ursache sein, auch wenn diese sehr selten vorkommen. Das alles sollte vom Hausarzt geklärt werden.

Zunhemen mit Butter, Sahne, Öl und Nüssen

Was kann man nun tun, damit man ausreichend Kalorien zuführt? Hier sind Dinge zu empfehlen, die man man anderen Menschen nicht empfehlen würde. Beispielsweise, dass man doch eher fettigere Lebensmittel nimmt. Beispielsweise kann man Sahne zu den Lebensmitteln geben, etwa eine Zwischenmahlzeit aus Himbeeren mit Sahne.

Sie sollten möglichst viele Mahlzeiten am Tag essen, also drei Hauptmahlzeiten und zwei bis drei Zwischenmahlzeiten. Sie sollten sehr hochwertige Öle nehmen und nicht mit dem Öl sparen – Olivenöl, Leinöl, Walnussöl. Sie sollten Butter und Sahne verwenden.

Sie dürfen beim Käse den mit der hohen Menge an Fett in der Trockenmasse nehmen, also über 45 Gramm. Sie sollten die Brote erst mal mit Butter bestreichen und dann erst Marmelade drauf tun oder Käse. Avocados sind sehr fettreich und kalorienreich. Und als Zwischenmahlzeit könnten sich ein Joghurt mit mit Früchten eigenen Obst. Über das Obst kommen Sahne und Nusskerne. Nüsse sind sehr gesund und sehr kalorienreich. Üblicherweise wird eine Handvoll Nüsse empfohlen; Sie können aber zwei oder drei nehmen. Mit Nüssen können Sie sehr viel erreichen. Hilfreich sind auch nährstoffreiche Getränke wie zum Beispiel Kakao oder auch mal ein Malzbier.

Manchmal liegt Schlanksein einfach in den Genen

Wenn das alles aber gar nicht klappt und Sie sich trotzdem wohlfühlen, könnte es sein, dass Sie einfach eine gesunde schlanke Person sind, die einfach nicht richtig zunehmen will. Wenn das in der Familie liegt und auch andere in der Familie sehr schlank sind, haben Sie wahrscheinlich sehr viele "Schlankheitsgene" abbekommen.