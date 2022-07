Wie kann man hohe Cholesterin-Werte durch Ernährung senken?

Tierische Fette weglassen

Weder Medikamente noch Ernährungsmedizin können einen sehr hohen Wert normalisieren. Das muss man auch gar nicht, denn oftmals reicht eine Reduzierung des Wertes. Gerade beim Cholesterine ist es wichtig, die Fette, die schlecht sind, wegzulassen – die tierischen Fett.

Möglichst nichts aufs Brot streichen

Bei Fettstoffwechsel-Krankheiten sollte man also möglichst kein fettes Fleisch essen, sondern lieber mal einen fetten Hochseefisch. Außerdem pflanzliche Fette. Wenn es sein muss, also lieber Margarine als Butter. Ich empfehle, aufs Brot gar nichts draufzustreichen. Man sollte keine fettreiche Wurst essen, vor allem bei der Streichwurst muss man aufpassen. Da sieht man das Fett oft gar nicht, denn die Fettaugen gucken einen nicht an wie bei der Salami, die extrem fett ist.

Frittiertes, Fertigprodukte, süße, fettige Backwaren – alles das, was so lecker schmeckt., ist problematisch. Das hat uns Mutter Natur so beschert. Das kommt aus der Zeit, als wir noch durch den Urwald streiften und es schwierig war, genug Nahrung zu finden. Da war es wichtig, dass wir gegessen haben, was fett ist und viele Kalorien enthält. Das ist in unseren Genen drin.

Auf ausgeglichenes Verhältnis von Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren achten

Ganz ohne Fett geht es nicht, aber man kann alternativ Walnüsse oder Erdnüsse essen, die positive Fette haben. Die besitzen ein sehr gutes und ausgeglichenes Verhältnis der sogenannten Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren.