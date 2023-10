per Mail teilen

Wichtiges Update! Das journalistische Volontariat im SWR startet mitten im Zeitalter der KI. Doch eines wissen wir: Uns Volos braucht’s trotzdem!

Digitaler Wandel und künstliche Intelligenz: Wir stecken in einer regelrechten #reVOLOtion! Um uns Volos fit für die Herausforderungen der Zukunft zu machen, liegen 18 Monate voller Workshops und Projekte vor uns. Zwischendurch sind wir immer wieder in unseren Heimatredaktionen und setzen unser neues Wissen in die Praxis um.

Wir freuen uns!