Ramón Weinreich

Meine Heimatredaktion ist DASDING in Baden-Baden.

Meine erste IP-Adresse ...

Ich komme ursprünglich aus der bescheidenen Kleinstadt Korbach in Nordhessen. So schön es da auch ist, ich bin ganz froh, in nächster Zeit viel im Südwesten rumzukommen und dass ich auch etwas belebtere Gegenden kennenlernen darf.

So wurde ich programmiert ...

Als kleines Kind hab ich Reporter und Moderatoren im Fernsehen gesehen und gesagt: "Das will ich auch machen." Seitdem stand meine Berufung fest.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Im Stadion bleibt das Handy aus, und da bin ich gerne mal das ganze Wochenende. Egal ob Bundesliga oder vierte Liga in Lettland. Oft auch unter der Woche. Gibt ja auch noch Pokalspiele. Außerdem stehe ich seit über 15 Jahren für verschiedene Theatervereine auf der Bühne.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Meistens bin ich schwer aus der Ruhe zu bringen. Außer wenn Leute die komplette Rolltreppe blockieren, wenn ich es eilig habe. JUNGE, RECHTS STEHEN LINKS GEHEN VERDAMMT NOCHMAL, IST DAS DENN SO SCHWER?!

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Käsespätzle. Natürlich.

Das ist mein Programmierfehler ...

Ein häufiges Problem, welches schon öfter in meinem Leben aufgetreten, und mich immer wieder vor Herausforderungen stellt, auch im Privatleben, aber vor allem im Arbeitsleben, ist, dass es mir sehr schwer fällt, mich kurz zu fassen. Und das ist ziemlich blöd, weil ich hauptsächlich im Radio arbeite, und da ist es ja total wichtig, dass man sich kurzfassen kann, weil man da oft nur 1:30 Minuten Zeit hat, um komplexe Themen, zum Beispiel wie man lernt, sich kurz zu fassen, zu erklären, und dann möchte ich total viel dazu sagen und alles erzählen, was ich dazu recherchiert habe, und am besten hier und da noch einen kleinen Witz reinbringen, um das Thema etwas aufzulockern, aber das geht leider nicht, weil dazu halt einfach die Zeit fehlt, und dann muss man sich eben auf das Wesentliche konzentrieren und viel von dem, was man eigentlich sagen wollte, streichen. Und ja, das fällt mir sehr schwer.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Dass ich lerne, mich kurzzufassen. Und auf ne geile Zeit mit den anderen Volos. Lieb´ die <3