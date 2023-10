Lennart Söhngen

per Mail teilen

Meine Heimatredaktion ist die SWR Redaktion Wissenschaft und Bildung in Baden-Baden.

Meine erste IP-Adresse ...

Heidelberg, eine wunderschöne Stadt mit der perfekten Größe zum Aufwachsen.

So wurde ich programmiert ...

Erst in verschiedenen Praktika, dann als freier Mitarbeiter bei FFH und im SWR-Studio Ludwigshafen. Außerdem im Studium in Erfurt (Internationale Beziehungen) und in Frankfurt (Friedens- und Konfliktforschung).

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Um Musik zu machen und auf Bühnen rumzuhampeln. Oder auf Sportplätzen und in den Bergen.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Beim Ausfüllen von Steckbriefen über mich selbst. 80 Seiten Masterarbeit? Kein Problem im Vergleich zu diesen Fragen hier ...

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Brot. Und wenn ich morgens Zeit hab', mach ich sogar was drauf.

Das ist mein Programmierfehler ...

Ich kriege ständig Ohrwürmer. Auch von Geräuschen oder Gesprächsfetzen, die ich dann vor mich hinsinge.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Endlich zu wissen, wie es beruflich bei mir weitergeht. Und natürlich darauf, viele verschiedene Redaktionen und neue Leute kennenzulernen.