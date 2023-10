Valeria D'Alessio

per Mail teilen

Meine Heimatredaktion ist das SWR Studio Trier.

Meine erste IP-Adresse ...

In der kleinen aber feinen Gemeinde Sersheim im Landkreis Ludwigsburg.

So wurde ich programmiert ...

Nachdem ich nach der Schule aus Versehen in eine Banklehre gestolpert bin, habe ich nach dem Abschluss die Scheine gegen ein Mikrofon eingetauscht. Während Praktika bei bigFM und Energy Stuttgart habe ich meine Leidenschaft fürs Moderieren und Schreiben entdeckt. Deshalb bin ich in den Norden gezogen, um Medienwirtschaft und Journalismus zu studieren. Fürs Praxissemester ging es zum ersten Mal zum SWR in die Digitalredaktion für Wirtschaft und Umwelt. Als Werki habe ich für bunte.de über die Outfits der Royals berichtet und für focus.de über das internationale Geschehen informiert. Jetzt freue ich mich, wieder zurück im SWR zu sein.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Um Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden zu verbringen, lange Spaziergänge zu machen und um Tischkicker zu spielen.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Wenn ich auf Konzerten nicht in der ersten Reihe stehe.

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Pizza e Pasta!

Das ist mein Programmierfehler ...

Beim Schlafen muss ich immer Socken tragen. Auch bei 40 Grad.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Die Möglichkeit zu haben, mich in verschiedenen Bereichen des Journalismus auszuprobieren. Ich freue mich darauf, jeden Tag Neues zu berichten, die Hintergründe von Ereignissen zu erfahren und damit zur freien Meinungsbildung beizutragen. Schauen wir mal, was wird!