Selina Galliero

Meine Heimatredaktion ist DASDING in Baden-Baden.

Meine erste IP-Adresse ...

ist Meisenheim am Glan. Inzwischen habe ich mich aber in die wunderschöne Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz verliebt und meine Heimat in Mainz gefunden.

So wurde ich programmiert ...

Mit dem Ziel, Moderatorin zu werden, begann meine berufliche Laufbahn beim SWR. Während meiner Ausbildung zur Kauffrau für Bürokommunikation begleitete ich eine Volo-Gruppe bei einem Dreh und stand zum ersten Mal vor der Kamera. Dieses Erlebnis hat meine Leidenschaft für Journalismus enorm verstärkt. Später arbeitete ich für Programmprojekte von SWR1 in Rheinland-Pfalz, gewann wertvolle Einblicke in den Hörfunk und verschiedene Projekte. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen fand ich dann bei funk die Möglichkeit, mich in der Social-Media-Welt und Formatentwicklung auszuprobieren.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Reisen, Podcasts, gute Gespräche.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Ungerechtigkeit, Koriander im Essen und von kalter Cola zu träumen, aber keine da zu haben.

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Pizza, Pasta & Gelato!

Das ist mein Programmierfehler ...

Meine Freunde würden sagen, dass ich verkopft bin. Außerdem sollte man mich meiden, wenn ich hungrig bin. Oder, noch viel besser, mir etwas zu Essen geben! :)

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Ich möchte mit dem Volo meine Vision verwirklichen und Themen ansprechen, die mich und andere bewegen. Mein Ziel ist es, Menschen zu inspirieren, zu ermutigen und zu stärken. Besonders freue ich mich darauf, mich selbst neu zu entdecken, meine Komfortzone zu verlassen und zahlreiche unvergessliche Momente zu erleben!