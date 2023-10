Lena Bergmann

Meine Heimatredaktion ist SWR Sport in Stuttgart.

Meine erste IP-Adresse ...

Die schöne Weinbaugemeinde Erlenbach im Landkreis Heilbronn.

So wurde ich programmiert ...

Mit 18 war ich zum ersten Mal on air für einen kleinen Techno-Sender in Mannheim. Fürs Studium (Politik und Sprachen) ging's dann aber zunächst drei Semester ins Ausland. Später durfte ich mich als Prakti und freie Mitarbeiterin im Fernsehen austoben, bei WDR Markt und den ZDF-Studios in Paris und Stuttgart. Meine Vergangenheit als Karate-Leistungssportlerin hat mich dann zur Sportschau und jetzt glücklicherweise in die SWR-Sportredaktion geführt.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Rucksackreisen, Zelten, Tennis, Yoga, Pilates und um meine Lieblingssportmannschaften anzufeuern.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Wenn andere ungerecht behandelt werden, kann 1 Meter 63 große Karate-Power ganz schön furchteinflößend wirken.

Damit füttere ich meinen Algorithmus …

Was immer geht, sind neben Croissants natürlich Mauldäschle! (In der Pfanne, in der Brühe, mit Ei oder Gemüse.)

Das ist mein Programmierfehler ...

Bei Kaffee kriegt mein System overload, deshalb schlürfe ich morgens Minztee.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Gemeinsam mit den anderen Volos über mich hinauszuwachsen. Ab ins kalte Wasser!