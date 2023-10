Welches Gedicht haben die Volos geschrieben?

Antwort A:

Im SWR erklingt der Ton so klar,

Radiowellen in die Welt, das ist sonnenklar.

Mit Vielfalt, Kultur, Musik, und mehr,

SWR bringt Freude, immer wieder her.

Antwort B:

Von Bodensee bis Eifel - daran hab ich keine Zweifel:

Der SWR begleitet Dich auf allen Ausspielwegen

In Web, Radio, TV - was ein Segen!

Ob in BaWü oder Rheinland-Pfalz, ob mit Spätzle, Brot und Schmalz

Der SWR ist immer da, fundierte Infos, kein BlaBla.