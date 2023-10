Patrick Bauser

per Mail teilen

Meine Heimatredaktion ist SWR Aktuell Rheinland-Pfalz in Mainz.

Meine erste IP-Adresse ...

Ich komme ursprünglich "vo dr' Alb ra", aus dem wunderschönen Albstadt.

So wurde ich programmiert ...

Als Kind habe ich bereits selbst gebastelte Sportzeitschriften verschenkt und wollte schon immer "irgendwas mit Medien" machen. Daher folgte ein Studium an der Hochschule der Medien in Stuttgart (Medienwirtschaft) samt Auslandssemester in Norwegen. Nach einem Praktikum bei einer Lokalzeitung startete ich Ende 2019 eine Hospitanz bei SWR Sport. Dort arbeitete ich zunächst als Werkstudent und dann als freier Mitarbeiter.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Für Freunde, Sport und vor allem Fußball! Egal ob Sport machen oder Sport schauen, hier fährt nicht nur das Handy herunter, sondern der ganze Körper.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Wenn die Bahn mal wieder spontane Fahrplanänderungen vornimmt.

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Entweder mit schwäbischer Hausmannskost oder italienischer Küchenkulinarik. Dazu ein kühles Bier oder ein spritziger Aperol. Gute Unterhaltungen oder eine Folge "Stromberg" dürfen dabei auch nicht fehlen.

Das ist mein Programmierfehler ...

Für manche Leute könnte zu viel unnützes Fußballwissen vorhanden sein.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Auf viele neue Eindrücke, Redaktionen, neue Menschen samt ihren Geschichten und auf das ein oder andere #reVOLOtionäre Feierabendgetränk.