Patricia Preis

Meine Heimatredaktion ist SWR Sport in Mainz.

Meine IP-Adresse ...

Aufgewachsen bin ich in der südhessischen Stadt Idstein, groß geworden mit der armenischen Kultur und gelebt habe ich in Oslo, Paris und Sydney – wohl fühle ich mich überall. Das Gefühl von Heimat kommt aber bei Worscht, Weck und Woi.

So wurde ich programmiert ...

Bei mir waren sich die Programmierer nicht immer einig. Mein Traum war es ursprünglich, Sportjournalismus zu studieren, gelandet bin ich aber erstmal im Lehramtsstudium und schließlich bei den Wirtschaftswissenschaften in Mainz und Frankfurt. Währenddessen habe ich viel gearbeitet, u.a. auch bei den Kollegen des ZDF. Während meines Masterstudiums war ich als Autorin und Reporterin für den SWR Sport auf Achse. Mein absolutes Highlight der letzten Jahre: Die Fußball WM 2022 im NBC (News Broadcast Center).

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Ich liebe es, mich in der Natur und im Wasser zu bewegen. So richtig offline schalte ich mich aber bei langen (Sommer-)nächten mit Freunden, Familie, Vino und Gesprächen über das schöne Leben.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Bei kurzen & dunklen Wintertagen, bei Städten ohne Fahrradwege und bei langem Anstehen.

Damit füttere ich meinen Algorithmus ...

Mit allem, was Bella Italia zu bieten hat. Am liebsten Antipasti und dazu frisches Brot. Gerne auch reichlich davon, um es in einer geselligen Runde zu teilen.

Das ist mein Programmierfehler ...

Ich halte mich an keine Kochrezepte und schalte beim Lesen von Spielregeln ab. Beim Spieleabend bin ich trotzdem gerne dabei. Ich bring auch Snacks mit ;)

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Auf Begegnungen mit kreativen und mutigen Menschen, auf neue Impulse und spannende Einblicke in "fremde" Redaktionen und auf mein "Zuhause", den Sport.