Danilo Quarta

per Mail teilen

Meine Heimatredaktion ist SWR Aktuell Baden-Württemberg in Stuttgart.

Meine erste IP-Adresse ...

... ist Reutlingen, also voll ausm Ländle.

So wurde ich programmiert ...

Geschichten schreiben, Filme drehen, Webseiten kreieren – mein Medienstudium an der Merz Akademie hat es mir ermöglicht, mich medial und kreativ voll und ganz zu entfalten. In der Gastro habe ich ebenfalls viel gelernt, vor allem, wie man als Team funktioniert und mit Stress umgeht. Doch erst in meinem Praktikum beim SWR habe ich über mich gelernt, dass ich Journalist werden möchte. Denn die besten Geschichten schreibt bekanntlich das Leben.

Dafür gehe ich am liebsten offline ...

Fußball, Freunde, Bücher und Bier – manche Dinge gehen eben nur offline.

Da kriege ich einen Kurzschluss ...

Unhöflichkeit, Ignoranz und wenn ich mir auf die Zunge gebissen habe.

Damit füttere ich meinen Algorithmus …

Auch wenn ich mich kulinarisch gerne ausprobiere, schlägt meiner Meinung nach nichts eine gute Pizza. Wenig Belag, viel Liebe.

Das ist mein Programmierfehler ...

Bitte nicht vor 10 hochfahren.

Auf dieses Update freue ich mich schon ...

Ich finde eigentlich alle Lerninhalte interessant, will jedoch vor allem meine journalistischen Skills im Bereich Fernsehen und Hörfunk vertiefen.